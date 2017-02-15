Канада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной

Нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.

Соглашение будет передано в верхнюю палату парламента — Сенат, а после этого — на подпись генерал-губернатору. После подписи генерал-губернатора документ вступит в юридическую силу.

В украинском министерстве торговли прогнозируют, что договор о зоне свободной торговли Украины с Канадой может вступить в силу до лета 2017 года.

Сенат имеет право отклонить любой законопроект или внести в него правки, что запустит процесс ратификации заново. Однако законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней палаты, обычно получают одобрение сенаторов.

Напомним, что осенью 2016 года председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, глава правительства председательствующей в ЕС Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение.

Со вступлением документа в силу, что станет возможным после завершения процедуры ратификации парламентами обеих стран, Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина тоже сразу отменит 86% пошлин на импорт из Канады, в течение 7 лет приведя таможенную политику в паритет.