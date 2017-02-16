Канада окажет помощь украинской армии
Правительство Канады оценивает потребности вооруженных сил Украины для того, чтобы определить наилучший способ поддержки страны, сообщил РИА Новости представитель канадского военного ведомства Эван Короневски.
«Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении о том, как Канада наилучшим образом может поддержать Украину и оказать существенное влияние на ситуацию в будущем», — сказал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487196495