Калифорния может отделиться от США: снова «рука Москвы»?

В Калифорнии начат сбор подписей за проведение референдума по вопросу о выходе из США. Кажется, при чем тут Россия? А вот при том.

В истории Калифорнии, принятой в состав США в 1850 году, было ровно 220 попытки изменить свое «административно-территориальное деление», конкретно — разделиться на несколько штатов.Но так чтобы выйти из США — до такого еще не доходило, передает «КП.ру».

Сама идея появилась лет 15 назад, когда стала набирать популярность мысль о возможности создания на Северо-Западе США (с участием Орегона, Вашингтона и северной Калифорнии) некоей экологически ориентированной страны (природа в тех местах и впрямь изумительная). Еще о надобности им выйти из состава страна некоторые калифорнийцы заговорили в запальчивости протестов против войны в Ираке.

По закону штата, чтобы вынести на референдум любой вопрос, организаторам надо заплатить 200 долларов пошлины и собрать 400 тысяч подписей (население штата 39 млн). Организаторы кампании «Yes California» планируют включить вопрос о проведении референдума в бюллетени на выборах 2018 года, когда будет переизбираться Палата Представителей, треть Сената США и губернатор штата.

И на сей раз нужное число подписей может быть собрано. Уж очень велико недовольство многих жителей штата, который традиционно в последнее время голосует за демократов, победой Трампа.

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Самое смешное, что в случае, если движение «сепаратистов» начнет набирать силу, то снова найдутся те, кто увидит в этом «руку Москвы». Дело в том, что один из лидеров движения за выход — некто Луис Маринелли, который видит будущее Калифорнии, как минимум, аналогичным автономии Шотландии в составе Великобритании.

В прошлом году он инициировал аж 9 инициатив по сбору подписей, но ни одна из них нужное число не собрала. Так вот, этот Маринелли из Сан-Диего до недавних пор работал в Москве преподавателем английского языка. И даже, говорят, собирается создать некое «посольство» в Москве для укрепления связей между Калифорнией и Россией.

Допустим, подписи соберут, а референдум проведут. Хотя пока, по опросам, идею независимости штата поддерживают не более трети калифорнийцев, тогда как не менее 60% категорически против. Но вдруг Трамп так «достанет» калифорнийцев что они рванут на выход? Дальше что? В Конституции США нет положения, регламентирующего выход из состава федерации. Нет и законов на сей счет.

«Сепаратисты» ссылаются на решение Верховного суда аж от 1869 года по делу «Штат Техас против Уайта», где вопрос о возможности выхода штата из состава США был затронут, но не разрешен окончательно. Если читать решение буквально, то запрещен «выход в одностороннем порядке», но не сам по себе, в принципе.

И если действовать легальными путями, то есть два пути. Оба осуществимы лишь после получения большинства на референдуме. Затем представитель штата в Конгрессе может предложить поправку к Конституции, разрешающую выход данному штату из состава федерации.

То есть теоретически выход из состава США возможен, но, мягко говоря, непрост. Нужны некие чрезвычайные обстоятельства. И в этом случае Калифорния с ее экономикой станет шестой в мире по размерам ВВП, потеснив Россию. Эх, жаль, что в свое время русская колонизация этой благословенной земли была свернута.

Впрочем, не стоит переоценивать «сепаратистский задор» калифорнийцев. Он у них ненамного выше, чем в других штатах. В среднем по стране 22% граждан выступают сегодня за выход своего штата из состава США. То есть желание «послать куда подальше Вашингтонский обком» присутствует у каждого пятого американца.

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Георгий Бовт — обозреватель