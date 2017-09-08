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«Калибры» упали на головы боевикам ИГИЛ из России и СНГ — кадры операции ВКС и ВМФ в Дейр Зоре (ВИДЕО)

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«Калибры» упали на головы боевикам ИГИЛ из России и СНГ — кадры операции ВКС и ВМФ в Дейр Зоре (ВИДЕО) | Русская весна

В распоряжении «Русской Весны» оказались кадры операции ВКС и ВМФ России по уничтожению объектов ИГИЛ крылатыми ракетами «Калибр» в провинции Дейр-эз-Зор.

На видео ниже последовательно показана операция российский военных от момента запуска «Калибров» до фиксации последствий взрывов ракет.

Беспилотники ВКС РФ запечатлели моменты пусков, точных попаданий и их результаты — превращенные в руины здания террористической группировки.

Как ранее со ссылкой на Минобороны сообщала «Русская Весна», фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен» нанёс удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ в окрестностях города Эш-Шол под Дейр эз-Зором, который удерживают боевики из России и стран СНГ. 

Напомним, что пуски были произведены из акватории Средиземного моря. 

«Пуски крылатых ракет „Калибр“ произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГИЛ», — уточнили в Министерстве обороны России.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация. 

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504819210

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