КАКУЮ РОССИЮ МЫ СТРОИМ? Кого мы видим и слышим в студиях российских телеканалов? Это представители власти, это представители либеральной части общества с плохо скрываемой нелюбовью к России, это и иностранные политологи и журналисты, которые довольно уверенно чувствуют себя на российских телеканалах. Либералы продолжают отстаивать политику уже приведшую к распаду СССР, об этом они вещают беспрерывно.Много времени уходит на попытки уговорить либералов говорить правду, не перебивать и давать возможность высказаться оппонентам. Это же относится и к иностранным гостям в выступлениях которых много неправды и ненависти к России. Идет зомбирование населения страны.Как можно так унижать аудиторию под названием Россия?Зачем обсуждать,рекламировать варианты недругов,которые приведут к разрушению страны? В целом ,еще популярная передача с уникальным названием «Право голоса»,уверен,теряет свою аудиторию.Все больше людей понимают,что «Право» это никакое не право,а выбор власти , что нужно ,по ее мнению,говорить в студии. Есть передача «Право знать»,но и это превращено в фикцию.Что знать обществу определяет не их «право»,а мнение власти. По этой причине на этих и других передачах участвуют в основном одни и те же лица , мнения которых известны заранее. Уверен,аудитория с большим интересом встретила бы: С. Ю. Глазьева , С. С. Сулакшина, И. И. Стрелкова, О.А. Царева спикера Новороссии, и др. В студии должны быть реальные политики и патриоты своей Родины. И обсуждать и искать надо эффективные методы уже выбранного пути восстановления России как Великого государства

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110094/18266/-