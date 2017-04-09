Какова реальная численность населения Украины: шокирующие цифры

На территории Украины в её фактических границах без Донбасса и Крыма реально осталось не более 24,5 млн жителей.

Таковы расчеты экономиста Ларисы Шеслер, полученные с помощью анализа потребляемого в стране хлеба и муки.

Экономист начинает материал с напоминания, что в советское время информация о количестве хлеба, поставляемого в воинскую часть, была секретной: по потреблению хлеба легко устанавливалась численность личного состава.

Вряд ли сегодня это правило изменилось, но в том, что касается производства по стране, то сегодня эту информацию скрыть трудно.

Лариса Шеслер проанализировала данные, опубликованные 2 апреля по результатам заседания экспертов украинского Экономического дискуссионного клуба, и пришла к выводу, что на Украине проживают не 42 миллиона человек и даже не 38 миллионов, учитывая потерянный Донбасс, а намного меньше.

Украинские экономисты зафиксировали, что производство хлеба на Украине с 2000 года сократилось в 2.2 раза, то есть сегодня средний украинец потребляет всего 26 кг хлеба в год на человека (если верить официальной статистике населения страны).

Из этого украинские эксперты сделали выводы о том, что потребление упало то ли от того, что упали доходы, то ли от того, что украинцы, наоборот, стали питаться, как европейцы.

«При падении уровня жизни потребление хлеба вообще-то растет, хлеб остается самым дешевым источником калорий, и он составляет значительную часть рациона у бедных пенсионеров, у неимущих и безработных», — напоминает Шеслер коллегам азы экономики.

В более зажиточной России в 2015 году потребление хлеба на душу населения составляло 46 кг, т. е. в 1,8 раза больше, чем на Украине (если верить всё той же статистике о численности населения Украины). Причем больше всего хлеба потребляет близкий к Украине по климату и традициям питания Южный федеральный округ — 50 кг на человека в год.

Автор оговаривает, что статистику советских лет нельзя считать репрезентативной, поскольку тогда дешевым хлебом кормили домашнюю скотину и птицу. Кроме того, была установка на обязательный остаток хлеба на конец торгового дня (до 15%, которые возвращались на хлебозаводы).

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С 1995 года кормить хлебом коров уже стало невыгодно. Тогда в тяжелые годы в России и на Украине потребляли хлеба примерно одинаково, 70 и 75 кг соответственно, то есть на Украине даже больше.

Потом разнообразие питания вытеснило часть хлеба из рациона. В России падение было постепенным, например: с 50 кг в 2010-м до 46 в 2016 году. А на Украине вдруг произошел просто обвал с 45 кг в 2010-м якобы до 26 кг в 2016 году.

«И эта простая производственная статистика наглядно вскрывает сомнительность [ложь] статистики демографической. Не потребление хлеба упало на Украине, а резко сократилось население», — делает вывод эксперт.

«Разделите произведенные на Украине 1 млн 123 тыс. тонн хлеба даже на российскую норму потребления — 46 кг, и вы выясните, что по этим расчетам сегодня на территории Украины живет 24,5 млн человек. И эта цифра, видимо, близка к истине», — делает Шеслер промежуточный вывод.

Чтобы пресечь спекуляции насчет того, что «Україна — це Європа» и украинцы «едят по-европейски», автор для начала приводит статистику потребления хлеба в европейских странах.

Болгары потребляют 96 кг/год, греки и греки-киприоты соответственно 65 кг/год и 74 кг/год, французы и немцы по 54 кг/год, бельгийцы 60 кг/год, голландцы 58 кг/год, поляки 56,7 кг/год, итальянцы 52 кг/год.

«Кто-то поверит, что поляки едят хлеба в 2 раза больше, чем украинцы?» — иронизирует автор.

Шеслер специально поясняет для тех, кто думает, что на Украине стали печь хлеб в хлебопечках, в деревенских печах или производство выведено на нелегальные пекарни.

«При нынешних ценах на газ и электроэнергию булка, выпеченная в духовке, становится золотой», — пишет экономист.

Но для надежности анализирует производство контрольного продукта — муки.

Оказывается, потребление муки на Украине с 2008-го по 2016 год также сократилось почти в 2 раза с 2.8 млн тонн до 1.43 млн тонн (при производстве соответственно 3,03 млн и 1,8 млн минус экспорт).

Даже если верить официальной демографической статистике, согласно которой в 2008 году в стране жило 46,5 млн человек, что сомнительно, получается, что обвал произошел катастрофический.

«И опять по пропорции потребленной муки мы видим, что сегодня население Украины составляет половину от количества проживающих в 2008-м, т. е. менее 24 миллионов», — пишет Шестлер.

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Таким образом, данные по потреблению муки показывают даже меньшую численность населения — 24 млн человек — чем данные по потреблению готового хлеба — 24,5 млн.