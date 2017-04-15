Каких женщин на Руси не брали замуж?

Раньше на Руси были свои каноны красоты, здоровья, поэтому выйти замуж могла не каждая девушка. Каких девушек на Руси женихи обходили стороной?

Одну из ключевых ролей при сватовстве играли свахи, так как именно они присматривались к девушкам на селе, и определяли, пригодна она для семейной жизни или нет. Они следили за тем, насколько трудолюбива девушка, оценивали ее красоту, повадки, послушность родителям. Не последнюю роль играл возраст претендентки, а также ее внешние данные.

Например, не принято было жениться на худых девушках. Почему?

В первую очередь боялись взять «ялицу», то есть бесплодную девушку. Считалось, что худые девушки, не смогут забеременеть, или выносить ребенка. У худых девушек зачастую узкий таз, поэтому в древности они часто умирали при родах, либо же погибал ребенок. Еще худоба рассматривалась как болезненность, например, она могла быть признаком туберкулеза или чахотки.

Кроме всего, худая девушка не могла тянуть на себе все хозяйство. Русские женщины не только пряли у окна по вечерам, но и работали в поле, занимались по хозяйству, на огороде, обшивали всю семью, занимались детьми, а для этого требуется не мало сил и энергии, которых у худых просто нет.

Также считалось, что если девушка худа – значит она из небогатой семьи, а зажиточные крестьяне хотели видеть в своей семье только равных, чтобы не иметь нахлебников. Худоба нашими предками считалась признаком уродства, вырождения.

Отношение к девственности

Вопрос девственности мало кого волновал. Если у девушки до замужества был ребенок, это означало, что она годна продолжить род будущего мужа, так как уже справилась со своей основной обязанностью – рожать детей.





Особенности внешности

Наличие же даже небольшой царапины, болячки, и даже насморка могло поставить под угрозу будущее замужество девушки. В лучшем случае семья невесты смогла отделаться от дочери, увеличив приданное. Если же у девушки были серьезные заболевания или увечья – ее считали бракованной. Не хотели также брать замуж девушек, которые имели какие-либо отметины на теле – большие родимые пятна, родинки, ведь они считались серьезными недостатками здоровья. В связи с этим невесту старались никому не показывать и все царапины, ушибы залечить именно перед свадьбой.

Невест перед свадьбой тщательно охраняли еще и потому, что находились добродетели которые пытались помешать свадьбе. Например, царь Михаил Федорович захотел жениться на бедной дворянке Марии, а его мать эта кандидатура не устраивала. Когда должна была состояться свадьба, невеста заболела, причина заболевания была проста – она отравилась пирожными с несвежими взбитыми сливками, которые ей подсунула мать Михаила Федоровича. Хотя со здоровьем у нее все было хорошо, этот факт стал причиной расторжения помолвки. В то время в ход шло все – и колдовские заговоры, и женские хитрости.

Возраст

Лучшим возрастом для брака считался период с 12 до 15 лет. Причем девушкам можно было выходить замуж с 12 лет, а мальчикам с 15. Если же девушке исполнялось 18 лет или больше, а ее никто не брал замуж, она рисковала и вовсе остаться в девках. Считалось, если девушку не взяли замуж вовремя, то позже это делать не имеет смысла – значит с ней что – то не так, а порченый товар брать никто не хотел.

2017-04-15

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Какая группа крови самая распространенная у русских?









Кровь – идентифицирующий показатель личности, который передается от отца к ребенку и не изменяется на протяжении всей жизни. Группы крови считаются древнее расы и национальности человека. По мнению ученых, главным отличием между всеми людьми, считается как раз не цвет кожи или этническое происхождение, а кровь.

Состав крови изменялся и формировался на протяжении тысячелетий, что связано со становлением иммунитета человека и его пищеварительной системы. В те времена пищевод человека лучше всего перерабатывал белковую пищу (в основном). Эта особенность повлияла на то, что теперь у людей с первой группой крови повышенная кислотность желудка, и они чаще других страдают язвенной болезнью.

Со временем, когда численность населения стала увеличиваться, люди стали включать в свой рацион растительную пищу, так как мяса в нужном количестве не было. Употребление растительной пищи отразилось на составе крови, и поэтому возникли еще три другие группы крови. Новые группы наделили людей полезными качествами. Так люди с геном А – считаются самыми приспособленными к жизни в современных условиях. Этот ген ранее был гарантией выживания человека во время таких эпидемий как холера, чума. Кроме того, люди с данным геном более спокойны, прагматичны, дисциплинированны, они легко находят общий язык с людьми, поэтому и чувствуют себя более комфортно.

Наиболее распространенной в мире является первая группа крови. Первая группа крови была обнаружена у 45% населения земли. А самой редко встречающейся считается четвертая группа. В России, кстати, первая положительная группа крови также является самой распространенной. А это означает, что россияне – это целеустремленная, дисциплинированная, стремящаяся к лидерству, физически выносливая нация. Именно по этому, в России много выдающихся спортсменов, политических лидеров и т. д.

Первая группа крови считается универсальной, так как подходит для переливания (в ней не содержится антигенов).

Вторая группа крови может переливаться только людям с второй и четвертой группой, так как в ней содержаться антигены. Третья группа соответственно может переливаться только людям с третьей или четвертой группой, а четвертая – только людям с четвертой, главное правильно выбрать резус. А вот переливать четвертую, вторую и третью группы крови, человеку с первой – категорически нельзя.

Если учитывать не только группу, но резус — фактор, то самой распространенной в мире является первая положительная группа, а самая редкой – четвертая отрицательная.

10.04.2017

http://cyrillitsa.ru/actual/27698-kakaya-gruppa-krovi-samaya-rasprostran.html

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18145/-