Какие налоги платят в России и в «цивилизованной Европе» (ИНФОГРАФИКА)

Какая нагрузка лежит на налогоплательщиках в России, Великобритании, Германии, Китае и других странах и сколько за россиян платят работодатели.

Известно, что в России — одни из самых невысоких налогов для физических лиц по сравнению с другими развитыми странами. При этом сами россияне отчисляют в бюджет только 13% от своей зарплаты, а большую часть выплат — в пенсионный фонд, фонд ОМС и фонд социального страхования — делает на них работодатель.

В результате общая сумма налоговых выплат составляет около 30%, что вдвое ниже, чем, например, в Китае. Там отчисления граждан в бюджет составляют около 60% от зарплаты.

При этом налоговая нагрузка на юридических лиц в России находится на среднем мировом уровне и составляет около 40% от дохода. Этот показатель близок к уровню налоговой нагрузки в Великобритании и немного ниже, чем налоги для юрлиц в Германии, — там в казну отчисляется около 50% от дохода.

Самые высокие налоги для юридических лиц во Франции, где они составляют почти 60%.

Как живется налогоплательщикам в разных странах мира, и сколько российские работодатели отчисляют на пенсии и здравоохранение — в инфографике «Известий».