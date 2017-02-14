Какая боль, 42:0: юношеская сборная России по хоккею разгромила Турцию (ВИДЕО)

В первый же день XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Эрзуруме (Турция) юношеская сборная России разгромила хозяев турнира с шокирующим счетом 42:0.

Первая шайба влетела в ворота турецких хоккеистов через полторы минуты после начала мачта. В первом периоде россияне поразили ворота турок 15 раз, во втором — 12, в третьем — 15.

Самым результативным игроком оказался Егор Сердюк, на его счету 6 шайб. Следом идет Ярослав Лихачев с пятью заброшенными шайбами. По четыре гола на счету Артемия Князева и Даниила Гутика. В целом, россияне 113 раз атаковали ворота соперника. Турки ответили девятью нерезультативными атаками.

Вместе с тем, данный результат не является для хоккея уникальным. В частности, в 2008 году сборная Словакии разгромила соперников из Болгарии со счетом 82:0 в матче отборочного олимпийского турнира среди женщин. А еще ранее, в 1987 году, неофициальный рекорд установили хоккеисты Южной Кореи, безответно поразив ворота сборной Таиланда 92 раза.

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