Как живут и служат на флагмане ВМС Украины (ФОТОРЕПОРТАЖ)

«Русская Весна» предлагает вашему вниманию большую подборку фотографий, посвященную быту и службе на флагмане военно-морских сил Украины – сторожевом корабле проекта 1135 «Гетман Сагайдачный».

Заложен «Сагайдачный» под названием «Киров» 5 октября 1990 года на судостроительном заводе в Керчи по заказу морских частей погранвойск КГБ СССР. Спущен на воду 29 марта 1992 года. По украинской классификации является фрегатом, не смотря на то, что его вооружение не соответствует заявленному классу.

В июне 1992 года в недостроенном состоянии перешёл к ВМС Украины и переименован. Вступил в строй 2 апреля 1993 года, 4 июля поднял военно-морской флаг Украины.

20 января «Сагайдачный» присоединился к операции ЕС «Аталанта», госпереворот застал его в море. 1 марта 2014 было заявлено что корабль перешёл на сторону России и поднял Андреевский флаг. Сообщения были опровергнуты министерством обороны Украины.

При прохождении кораблём пролива Босфор на нём были подняты флаги ВМС Украины и государственный флаг Украины. Под этими же флагами он 5 марта прибыл в Одессу. Из 211 человек команды фрегата 28 человек отказались продолжать службу на Украине.

Имеет ракетное, противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерийскую и зенитную установку.

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