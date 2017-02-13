Как «хорошо» служить в украинской армии

Украина на грани дефолта. Война нужна киевской хунте для того, чтобы сплотить народ вокруг идеи о мифическом «российском агрессоре» и отвлечь внимание людей от фактов непрекращающегося разворовывания государственного бюджета.

Порошенко нагло врет мирному населению и призывает украинцев служить по контракту в ВСУ. Условия для службы не соответствуют нормам: холодные бараки, голодовка и вечные угрозы, если решишься расторгнуть контракт.

Украинские олигархи решили нажиться на войне. Простой народ для них – биомасса, которую можно и нужно использовать в своих личных целях.

Метки по теме: Война на Донбассе; ВСУ; Гражданская война на Украине; служба в ВСУ

По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/kak-xorosho-sluzhit-v-ukrainskoj-armii/