Украина 

Как ВСУшники воруют и продают топливо

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  Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.   Появилось видео из Херсонской области, на котором запечатлено, как украинские военные воруют топливо и продают его местному населению.   Пенсионеры платят налог на войну, с зарплат налог также идет, население грабят, а кто-то наживается на чужих бедах.   Как говорится, кому война, а кому мать родна.

Метки по теме: Алексей Журавко; ВСУ; ГСМ; новости Украины; торговля ГСМ на Украине; Украина; украинская армия; Херсонская область

По материалам: http://news-front.info/2017/02/09/kak-vsushniki-voruyut-i-prodayut-toplivo/

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