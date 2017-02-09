Как ВСУшники воруют и продают топливо

Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front. Появилось видео из Херсонской области, на котором запечатлено, как украинские военные воруют топливо и продают его местному населению. Пенсионеры платят налог на войну, с зарплат налог также идет, население грабят, а кто-то наживается на чужих бедах. Как говорится, кому война, а кому мать родна.

Метки по теме: Алексей Журавко; ВСУ; ГСМ; новости Украины; торговля ГСМ на Украине; Украина; украинская армия; Херсонская область

По материалам: http://news-front.info/2017/02/09/kak-vsushniki-voruyut-i-prodayut-toplivo/