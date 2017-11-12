Как в нашей стране решаются самые острые проблемы





За нашими средствами массовой информации, освещающими острые проблемы современности, как и за должностными лицами, по роду службы обязанными эти проблемы решать, было бы очень смешно наблюдать, если бы это не было так грустно.

Вот одна из газет опубликовала разоблачительный материал о коррупции, и прочие СМИ тут же принялись осуждать это общее зло. Главные телевизионные каналы оперативно собирают в студиях известных персон и вместе с ними спорят до хрипоты, перебивая друг друга, пытаясь найти пути решения проблемы. С обличительной речью выступил президент, или премьер-министр… Казалось бы, ну теперь коррупционеры держись! Да не тут то было! Все осталось по-прежнему.

Но не об этом речь.

Проходит некоторое время и – очередной скандал: появилось сообщение о педофилах. О коррупционерах тут же забыли и принялись почти по тому же сценарию с участием тех же ВИП-персон клеймить этих изуверов. Популярный еженедельник объявляет вопрос о педофилах проблемой № 1. Народ бурлит, требуя смертной казни для преступников.

Но спустя месяцев двух о педофилах почему-то забыли. Оказывается, стало известно о беспорядках в Российской армии: солдат поморозили, дедовщина не сдает позиций, кого-то сделали калекой, кто-то повесился… Теперь все дружно налетели на армейские безобразия.

Но тут на экраны выходит фильм-сенсация «Школа» Гай Германики. И вновь зажужжал растревоженный улей: «Как же так! В наших родных школах и такое творится! Куда смотрит руководство! Какое же поколение идет нам на смену!» А до этого фильма, представьте себе, ничего о школьных нравах не было известно!

Комедия продолжается. Газеты стали писать о происках чиновников. Тема оказалась настолько желанной душе простого россиянина, что о ситуации в школах больше не вспоминали: «Откуда у чиновников такие доходы? Да они все взяточники! И почему они так плодятся? Почему нет никакой управы!»

А скоро забыли и про чиновников, потому что выяснилось, что в стране победившей нацизм вовсю орудуют собственные нацисты: «Караул! Надо вырезать эту язву на теле страны!» И вновь нам показывают теледебаты с участием все тех же свадебных генералов, которые, похоже, ничем другим и не занимаются – элементарно времени не остается!

И сколько же было таких невесть откуда свалившихся на наши честные головы проблем за последние 20 лет! Демография, экология, беспризорные дети, заброшенное сельское хозяйство, алкоголизм, наркомания, малолетняя преступность, постоянный рост цен, зимние морозы, летняя жара…

И каков результат всех этих всенародных бурных обсуждений? Практически никакой. Проблемы обсудили, пар выпустили и благополучно забыли. С точки зрения журналистских рейтингов возвращаться к старым проблемам невыгодно – такого пиара уже не будет. Выходит, что весь сыр-бор затевается только затем, чтобы поддержать высокое реноме и соответственно доходы наших главных СМИ. Их души и совести никакие язвы нашей жизни не задевают.

Впрочем, иногда все же к старым сенсациям возвращаются, но уже по следам свежих событий и, как говорится, на новом витке эволюционной спирали. Вот характерный пример: «Случай в московской школе, где ученик устроил стрельбу с трагическими последствиями, вынес на поверхность проблему воспитания детей и подростков в современной России, – пишет В.Костиков в «АиФ» №8 от 2014 года. – Дискуссия сразу же вышла за пределы конкретного случая – судьбы одного подростка и одной школы. Вопросам нет конца: правильно ли страна воспитывает своих детей, какова роль общества, семьи, школы, как наши дети вписываются в жесткие конструкции современной жизни?»

Фильм «Школа» при этом уже не упоминается, спорят так, как будто данная тема только что всплыла, и до обсуждаемого происшествия в школах была тишь да благодать. Новым витком спирали эволюции, более современным подходом к проблеме это ни в коем случае назвать нельзя. Это просто бездумное вращение белки в колесе. Недоумевающие лица участников дискуссии красноречиво говорят: они до сего дня понятия не имели об обстановке в российских школах.

И обратите внимание: 2014 год! Раньше-то о чем думали?!

Чем-то эта мышиная возня напоминает отечественную медицину. Приходит больной к врачу. –Что у вас болит? – Голова. – Вот вам лекарство, как рукой боль снимет.

Приходит тот же больной к тому же врачу через год. – Ну, что у вас на этот раз? – Желудок. – Рекомендую прекрасное современное средство. Забудете о желудке.

Спустя какое-то время он опять заявляется в поликлинику. – А сейчас что беспокоит? – Печень. – Принимайте это лекарство и все будет нормально.

Давным-давно известно, что нужно лечить причину болезни, а не ее следствия. То же относится и к обществу. Даже если б весь этот шум вокруг проблем нашей страны и приводил к каким-то решительным шагам по их искоренению, вряд ли их удалось бы изжить. Потому что все эти напасти – всего лишь следствие тяжелого заболевания всей страны. И совершенно очевидно, что шансов вылечить ее, бросаясь от одного частного следствия к другому, не вникая в суть явлений, нет никаких.

Иногда власть все же предпринимает какие-то шаги: создаются специальные комиссии, общественные советы, движения «Против коррупции», «За трезвое село» и т.п. Иногда даже Государственная дума умудряется всего за год принять поправки к Конституции. Но каков результат этих потуг? Улучшение ситуации на 0,1 процента? С ее неизменным последующим ухудшением? А оно обязательно будет, потому что больного раком витамином С не вылечить.

Бесполезно городить огороды, транжиря кадровые ресурсы, уйму сил и средств. Разлагающуюся страну можно спасти лишь одним путем – если хирургически вырезать язву – причину всех болезней. Как она называется знают все: либеральная демократия – вот ее имя!

Хотя, если говорить о названии болезни, то когда-то эта идеология называлась одним словом и не столь завуалировано, без наводящих туман в голове красивых слов про свободу, плюрализм мнений и гражданское общество. Вспомните, кто в споре с Иисусом Христом говорил о приоритете всех тех ценностей, что в наше время стали едва ли не всеобщими?

2014 г.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110796/21289/-