Как в крематории: в Киеве подъезд перекрасили в «патриотические цвета» (ФОТО)

Уровень ура-патриотизма некоторых граждан «незалежной» доходит до абсурда. Так, в Киеве «активист и волонтер» Ричард Горда перекрасил стены подъезда в красно-черные и сине-желтые цвета. При этом он открыто заявляет, что сделал это назло соседям, которых «тошнит» от украинской символики.

«Этаж делаю назло „вате“, которая живет рядом. Их аж передергивает. Муж смирился, а „ватница“ прогрессирует. Ей как бельмо на глазу это все. Особенно когда заходишь на этаж, а там все красно-черное», — горделиво сообщает Горда на своей странице в соцсети.

«Волонтер» не стесняется писать, что по меткому замечанию соседки подъезд теперь похож на крематорий. Более того, в ближайшее время Горда угрожает устроить прямо в подъезде еще и выставку своих фотографий.

* «Правый сектор» – запрещенная в РФ экстремистская организация.