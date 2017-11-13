Как управлять президентами США, не привлекая внимания санитаров — мастер-класс украинского «аналитика»

Пока американский истеблишмент думает, что Трамп согласовывает свои решения Москвой и в целом выполняет волю Владимира Путина, американским президентом незаметно управляет великий украинский «аналитик» Олег Пономарь.

Проживающий в Канаде украинец Пономарь имеет неопределённый род занятий, но не устаёт при этом своим подписчикам и фанатам намекать на невероятную важность своей работы.



Не упустил Пономарь и возможность провернуть небольшой гешефт: теперь он продаёт своим читателям кофе на развес, нехитро монетизировав выражение «Смачної кави!» (Вкусного вам кофе — укр.)

Вчера Пономарь приоткрыл завесу тайны над миром принятия решений на высшем уровне — в Белом доме, как оказалось, зачитываются его блогом.

«Давние читатели помнят историю про Обаму и мою нашумевшую статью «Карты. Деньги. Два ствола». Новым читателям напомню суть. Та статья оказалась очень резонансной и впоследствии стала легендарной. И через три недели после ее выхода и после того, как ее перепечатали многие интернет-СМИ, Обама сказал в интервью: «У Путина на руках плохие карты». И многие мои читатели (и я в том числе) сделали вывод, что ту статью показывали Обаме, ибо очень уж странное совпадение.

Так вот история сегодня повторилась с Трампом.

Утром я написал, что Трамп, когда говорит, что верит Путину о невмешательстве РФ в выборы в США, зарывает себя еще глубже и это большая ошибка. Ибо все знают, что РФ вмешалась в выборы. И вот прошло часов 5, и Трамп изменил свое решение — он только что заявил, что верит, что РФ вмешалась в выборы в США. Снаряд упал в ту же воронку?»

Всё от меня

Тут остаётся лишь привести фрагмент труда по психиатрии Зайцевой-Пушкаш И.А. «Шизофрения: опыт юнгианского анализа».

«Больной Ч., 59 лет (архив 1990 г.), украинец. Образование начальное. Служил в армии. Впервые осмотрен автором в 1990 году. С гордостью называет себя «природным человеком», который «выравнивает города с селами, дает жизнь на Земле». Он очистил всю воду в Днепре при помощи очистителей, называемых им «мехаты» и «терараты». Демонстрирует признаки «природного человека» — быстро стучит пальцами по столу. В отделении продолжает стереотипно раскачиваться на койке, мотивируя эти действия теми же соображениями «повышения урожайности».

Периоды благодушия чередуются со злобным аффектом. В один из периодов агрессивной настроенности бросает фразу: «Я — Земля, вы мною дышите!». Считает, что с 1976 г. его преследуют «москали», которых он к настоящему времени уничтожил очень много («тракциллионы»). Демонстрирует способы уничтожения: прикасается тремя пальцами правой кисти к батарее отопления — «заземляет свою природную силу» и «мысленно уничтожает их природные богатства». В другой раз сказал, что таких людей, как оно, родившихся из земли, всего 20–30 человек.

«Москали», по его наблюдениям, «прилетают на Землю из космоса, чтобы не работать». Весной 1991 года больного снова беспокоит засилье «москалей»: у него печет в животе и во всем теле из-за того, что они «крутят наждак в подвале». «Москали» — на его взгляд, «это полуживотные, потому что у них плоский кишечник и круглое сердце с одним клапаном».

Лежа в постели с ригидно приподнятной головой, стереотипно сжимает металлические части кровати — «уничтожает москалей». Стал утверждать, что с ним связаны и Земля, и Солнце.

Зажмурив глаза, «регулирует солнечный свет», спрашивает: «Не потемнело ли»? Доволен весенним произрастанием в природе: «Все это от меня».

На блог Пономаря в Facebook подписано 152 тысячи украинцев.

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