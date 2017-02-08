Как Тимошенко и Порошенко соблазняют Трампа, — мнение

Журналист Геворг Мирзаян — о том, почему не следует ожидать эскалации военного конфликта в Донбассе.

Рыжий господин выбирает себе новую «украинскую жену» — именно такие разговоры сейчас ходят на Украине. И этой женой нового главы Белого дома, по мнению многих, может стать Юлия Тимошенко, которая сменит на столь почётной должности нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Тимошенко уже встречалась с Дональдом Трампом. Да, можно сколько угодно спорить о формате этой встречи. Была ли она 15-минутным диалогом уважаемых людей, как утверждают сторонники «оранжевой принцессы», либо Юлия Владимировна просто отловила Трампа у туалета, куда президент отправился с молитвенного завтрака по естественным, а не политическим причинам.

Однако факт остаётся фактом: Юлия Тимошенко стала первым украинским политиком, который провёл встречу с новым хозяином Белого дома.

Стремление американского президента выбрать нового фаворита вместо Петра Порошенко объясняется не столько приверженностью традиционным ценностям (ведь далеко не факт, что женой будет Юля), но и осознанием того, что пан Порошенко больше не удовлетворяет изменившимся американским интересам на Украине.

Украинский лидер не способен встроиться в повестку российско-западной нормализации, которую предлагает Трамп, ведь в этом случае ему придётся садиться за стол переговоров с ЛНР/ДНР и выполнять Минские соглашения.

На такой разворот курса украинский президент не способен. Юля же способна. Более того, она является приемлемой фигурой для Кремля, который уже находил с ней общий язык.

Сам Порошенко прекрасно понимает, что сейчас ножки его трона усиленно пилят. Причём не только США. В этом благородном деле отмечается Европа, в том числе и Германия. Немецкий посол на днях заявил, что Киев нарушает Минские соглашения и что выборы в Донбассе можно провести «без украинских флагов на всех зданиях» и «до вывода российских войск», то есть под контролем ополченцев и без присутствия украинцев.

Старый Свет устал от украинского руководства и, если будет отмашка Вашингтона, готов сбросить это бремя. Чувствуя эти настроения на Западе, и украинские политики тоже пилят ножки трона Петра Порошенко. Украинские политики помнят, как президент Украины усиленно давил их авторитетом Байдена, отодвигая от бюджетного корыта. В общем, разговоры об импичменте или о Майдане начинают материализовываться.

В этой ситуации Порошенко ничего не оставалось, кроме как попытаться пробиться к телу главы совета директоров Запада — Трампа. Поскольку его просьбы встретиться хотя бы с помощником помощника американского президента игнорировались, Порошенко пошел ва-банк — бросил на смерть украинских солдат ради того, чтобы Вашингтон (которому кровь из носу нужно несколько месяцев спокойствия на Украине для выработки плана переговоров с Путиным) позвонил ему и попросил угомониться.

Собственно, так и произошло. Трамп позвонил, они поговорили и, судя по всему, даже договорились встретиться в конце февраля.

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В результате у украинского президента появился небольшой шанс остаться «любимой женой». И сейчас Петру Порошенко надо выпрыгивать из шаровар и рвать на себе вышиванку ради того, чтобы доказать Трампу свою приемлемость и пригодность.

Именно поэтому с большой долей вероятности можно заключить, что как минимум до встречи украинского президента с американским никакой полномасштабной эскалации в Донбассе не будет.

Ведь иначе весь мир увидит, что Трамп не может повлиять на Порошенко, а если этого влияния нет, то смысл хозяину Кремля «покупать» у своего американского визави украинский вопрос? Переговорные позиции Трампа резко ослабнут, и вот этого он уже Петру Алексеевичу не простит.

Геворг Мирзаян, Life.