Как Сталин дважды спасал человечество и трижды — Россию





Достаточно широко известен миру факт спасения Сталиным человечества от коричневой чумы. Некоторые этот факт пытаются исказить или умалить.

Так, на Западе всеми силами и средствами раскручивается миф о преобладающем вкладе США и стран Западной Европы в поражение германского фашизма. А в России немало таких, в том числе и среди видных политиков, деятелей науки и культуры, кто на голубом глазу утверждает, что Великая Победа одержана советским народом. И точка. Это — правда. Но не вся.

Вы можете себе представить, что сам народ, без всякого руководства и управления, объединился в роты, полки, дивизии, армии, фронты? А был ещё, не забывайте, фронт Трудовой. И далее народ сам выработал тактику, стратегию и идеологию обороны, наступления и разгрома фашисткой Германии и её сателлитов.

Разумеется, это нелепость. Существовал центр управления, который планировал, координировал действия различных структур и огромных масс людей (народа) на фронте и в тылу, и в результате привёл Советский Союз к Великой Победе. Возглавлял этот центр управления Сталин, в руках которого концентрировалась вся власть в стране. И если не искажать истину, следует говорить так: Победу одержал народ под управлением Сталина. Причём на первом месте в этой конструкции стоит Сталин (то есть управление), на втором — народ.

Несогласные с данным выводом пусть выкинут первое, и прикинут, хотя бы в уме, что из этого получится.

И тут не может быть двух мнений, именно сталинский СССР сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, и тем самым спас и себя, и весь мир от коричневой чумы.

Ещё раньше Сталин спас мир от пожара мировой революции. Помните, знаменитую песню времён Гражданской войны (1917-1923 гг.): «Мы раздуваем пожар мировой, Церкви и тюрьмы сравняем с землёй — Ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!»

В реальность мировой революции верил Ленин. Ярым проводником идеи мировой революции был Троцкий. О том, что большинство лидеров молодого советского государства не сомневались в возможности создания Всемирного пролетарского государства свидетельствует то, что это прямо записано в первой Конституции СССР (1924 г.):

«Воля народов советских республик, собравшихся недавно на с’езды своих советов и единодушно принявших решение об образовании «Союза Советских Социалистических Республик», служит надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным об’единением равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути об’единения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».

Кому и зачем был нужен мировой революционный пожар, это тема отдельного разговора. Здесь же в двух словах скажем, что частично планы так называемого «банковского интернационала» и на его же деньги воплотил Троцкий. Троцкисты толкали Россию, как расходный материал, как дрова, в топку мировой революции, предполагая русскими костями вымостить дорогу к будущему Мировому государству. Троцкий не остановился бы на одной России, если бы его не остановил Сталин. Здесь скрыты те тайные пружины гигантской внутрипартийной борьбы, которая на поверхности общественной жизни обозначалась в виде «сталинских репрессий». В новой 1936 года «сталинской» Конституции СССР упоминание о «Мировой Социалистической Советской Республике» исчезло. Однако борьба со сторонниками Троцкого ещё продолжалась. На кону стояло не только выживание молодого советского государства, а и существование русской цивилизации, России как таковой. Сталин не имел права в этой борьбе проиграть. И он не проиграл. Тем самым спас Россию, СССР. И спас мир, как это не парадоксально прозвучит, от «красной чумы».

Так Сталин дважды спас человечество.

А Россию Сталин спасал, минимум, трижды. Про первые два раза — сказано выше. А про третий — написал раньше, в статье «Где бы была Россия, если бы не было Сталина?» . В частности, есть в ней такие строки: «…главным гарантом безопасности России по-прежнему остаётся, как говорили раньше, ядерный щит страны. Именно этот щит позволил Советскому Союзу мирно дожить до своей скоропостижной кончины и не позволил окончательно развалить Россию, превратив её в десяток-другой враждующих между собой удельных княжеств». «Ядерный щит» был создан, и это никто не сможет опровергнуть или оспорить, при Сталине.

Вообще если трезво, непредвзято посмотреть на «сталинскую эпоху», то обнаруживается очень много достижений, о которых последующие правители СССР и России могут только мечтать. Перечислить их все, конечно же, невозможно. Но о некоторых упомянуть стоит.

Есть дома, которые в народе называют «сталинки». И есть «хрущёвки». Сегодня люди на вторичном рынке жилья предпочитают покупать «сталинки», хотя построены они много позже, чем «хрущёвки», которые ещё называют «трущёбки». Вы догадываетесь, почему люди покупают «сталинки»?

А помните слова из «Баллады о детстве» Владимира Высоцкого: «Было время — и были подвалы, Было дело и цены снижали». Время такое, когда снижали цены, было одно — при Сталине. Только-только страна начала оправляться после Великой Отечественной и пошло ежегодное снижение цен на продовольственные и промышленные товары в среднем не менее, чем на 20 %. Ежегодно. Вплоть до смерти Сталина.

Сегодня находится немало олухов, которые в восторге от достижений нашей «суверенной демократии». Ах, какая свобода выражения мнений, вау, какое разнообразие партий! Целых 75 официально зарегистрированных. Есть даже бредовая — партия «Беспартийная». Точнее, «Беспартийная Россия». Что, в общем-то, сути не меняет. В России и одного человека не найдётся, кто по памяти назовёт названия всех партий, зато все в восторге.

И не подозревают олухи, что их просто развели по давно известному принципу «разделяй и властвуй». Развели и в буквальном, и в переносном смысле. Нечто подобное Россия уже переживала в один из самых драматических периодов своей истории — в первой четверти XX века. И Сталину стоило больших трудов навести в «партийном мире» порядок, оставив только одну партию — ВКП(б) — Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков).

Мрак! — воскликнет сегодняшний демократ. Хотя мрак в другом, когда людей искусственно разводят по многочисленным «партийным квартирам», которые между собой враждуют и от которых пользы ни на грош. Один только партийный треск. Сталин это прекрасно понимал и оставил одну партию. Для дела, а не для трескотни. И очень тщательно следил за чистотой рядов партии. И партия сыграла свою великую роль в период коллективизации, индустриализации, в Великую Отечественную войну и подъёма народного хозяйства после войны.

На самом деле в мире реально существуют две партии — партия Добра (нравственная) и партия Зла (безнравственная). Все остальные партии — от лукавого, только вариации партии Зла. Сталин имел об этом совершенно ясное представление. И, сокрушив все партии от лукавого, все силы и весь свой жизненный опыт положил на строительство партии Добра. Беда была только в одном, что даже из ближайшего окружения Сталина далеко не все могли охватить всю глубину сталинских замыслов. Что и привело страну к краху. Сначала партийные трутни в труху изъели партию, стальной стержень страны Советов, и Советский Союз рухнул. А следом была ликвидирована и КПСС. И пришло время либеральной демократии с её партийной бесовщиной. Из «лихих 90-х» Россия вышла уцелевшей только благодаря крепкому сталинскому фундаменту — экономическому, политическому, военному, на котором ещё покоится современная Россия. Сталин сделал для нашей страны всё, что мог, и даже больше.

Самое примечательное в истории со Сталиным то, что несмотря на уникальную по своей мощности и интенсивности антисталинскую кампанию, — дело Сталина живёт и побеждает! А уж память о нём, точно и без всяких оговорок, — живёт и побеждает! Согласно последнему опросу Левада-центра (проведён 20–23 января 2017 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 48 регионах страны) одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет. Рейтинг, как мы сегодня говорим, растёт на глазах. Если, сообщает Левада-центр, с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%.

Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин так прокомментировал всплеск положительных эмоций к Сталину: «Чем острее положение дел в стране, чем жёстче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жёсткой позицией. В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же — время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам».

В чём-то Гражданкин прав. Однако дело не только «остром положении дел в стране», хотя и в этом тоже. Люди испытывают острый дефицит элементарного порядка и справедливости в обществе. Сталин делал всё возможное, чтобы этот дефицит свести к минимуму. После Сталина дефицит элементарного порядка и справедливости вновь стал расти, а в новой России — семимильными темпами.

Если дело пойдёт так дальше, то недалеко то время, когда сбудется известный пророческий анекдот:

«Незадолго до смерти Сталин оставил два запечатанных конверта. На одном надпись: «Вскрыть в трудное время». На втором: «Вскрыть в критическое время».

Когда наступило трудное время, вскрыли первый конверт. Записка: «Сваливайте все на меня».

Когда наступило критическое время, вскрыли второй конверт. Записка: «Делайте, как я».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109998/18242/-