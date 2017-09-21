Как сочинить смешную историю (случай из жизни)

Короткие смешные истории (из жизни, или как бы из жизни) не столь популярны, как анекдоты, но тоже имеют свой круг поклонников (или, по-современному – фанатов), как я имел возможность убедиться на собственном опыте. Как рождаются такие истории? На этот счет существуют две распространенные точки зрения: сторонники одной уверены, что их создает сама жизнь, автор же просто рассказывает о событиях, свидетелем которых стал (позиция, близкая к постмодернистской трактовке, согласно которой автор является не творцом, а скорее безликим «скриптором», добросовестно записывающим то, что ему диктует жизнь); другие же убеждены, что такие истории в большинстве своем придуманы, — скорее всего, не профессиональными писателями-сатириками, а обычными людьми, которые наделены наблюдательностью, чувством юмора и талантом рассказчика. Какая позиция верна – вопрос, что называется, из разряда вечных.

Не стану высказывать свое мнение, а просто расскажу вам маленькую историю из собственной жизни — историю, о том, как я сочинял историю, и, основываясь на полученном опыте, постараюсь дать несколько советов.

Обычно я покупаю лекарства в одной и той же аптеке. У нее есть два плюса – во-первых, она расположена в соседнем доме, а во-вторых, цены там если и не низкие, то уж точно не самые высокие в городе. В аптеке работает несколько сотрудниц, но в последнее время я часто попадаю в окошко к миниатюрной аптекарше, ростом и характером напоминающей симпатичного хоббита. В этот раз я закупал целую партию лекарств, и пришлось долго ждать, пока их найдут и принесут. Из болтовни скучающих продавщиц, невольным свидетелем которой мне пришлось стать, я узнал, что одна из них имеет образование менеджера-экономиста. Моя визави, хоббит, рассказала, что имеет целых два диплома — фармацевта и провизора, а когда я спросил, в чем между ними разница, поведала, что фармацевт – это среднее специальное, а провизор – высшее образование. Собственно, этим общение и ограничилось, Но почему-то мне, — может быть, из-за скуки ожидания, может быть по иным, более возвышенным причинам захотелось вдруг сочинить на эту тему анекдот (следует признать, что определенный опыт в этой области у меня когда-то был).

Придя домой, я продолжил размышления. Что же можно сделать фишкой предполагаемой истории? Ночь, улица, фонарь, аптека… нет, не то! Аптека, хоббиты, таблички, вены…лекарства – хорошо, но что же цены? Во, цены – это как раз то, что надо. Что, если разные продавцы предлагают лекарства разных ценовых категорий? Фармацевт, провизор…Неважно, что это одно и то же лицо, — пусть будут разные. Да, есть еще экономист…Экономист, пожалуй, должен предлагать то, что дороже – в этом его рыночное нутро…Но тогда нужен и его антипод… Кто может быть таким антиподом? Фармацевт? Возможно, но все-таки логичней образ, понятный всем…коммунист? Нет, опять не то…вряд ли он постоянно ходит с партийным значком …Какая у нас категория граждан наименее защищена? Пенсионер вполне подходит под это определение…Правда, пенсионер работает в аптеке…но пусть он работает не от хорошей жизни, а потому что пенсия маленькая! Итак, у нас есть четыре персонажа со своими жизненными позициями…Дальше все проще. Экономист – предлагает подороже, пенсионер – подешевле… фармацевт? Ну, среднее специальное – наверно то, что надо…А как же провизор, он-то чего хочет? Вспомнил еще одного продавца (не хоббита, а скорее орка), который активно предлагал мне какой-то глазной препарат с приставкой «ультра» взамен того, который значился в рецепте, но отсутствовал в продаже. Не уверен, что он имел высокое звание провизора, но почему бы и нет? Должен ведь совет специалиста высшей категории, с дипломом, иметь какое-либо своеобычие?

Осталось отредактировать текст, и анекдот готов. Придуман он был спонтанно (я давно ничего похожего не сочинял), почти случайно, и я даже не знал, публиковать его или нет. А когда все-таки решился, задумался еще раз — а точно ли это именно анекдот, а не что-то другое? Сочинял я именно анекдот, но какую-то, пусть и условную связь с реальными событиями рассказ все же имел. Впрочем, администрация сайта решила проблему за меня и поместила его в раздел «смешные истории».

А вот, собственно, и сам анекдот, превратившийся в смешную историю из жизни.

Последнее время постоянно покупаю лекарства в одной и той же аптеке, где работают четыре милые женщины. Одна из них по образованию фармацевт (среднее образование), другая провизор (высшее), третья, дама пенсионного возраста не имеет специального образования, ну а четвертая вообще по профилю экономист-менеджер.

Опыт общения с ними позволил мне придти к следующим выводам, характерным, возможно, не только для данной конкретной аптеки: когда спрашиваешь совета о том, какое именно средство от недуга приобрести, пенсионерка обычно предлагает дешевые отечественные препараты, экономист, плоть от плоти рынка — дорогие импортные, фармацевт — наиболее действенные. Что касается провизора, то она предпочитает лекарства с приставкой типа форте, супер или ультра.





Искренне признаю, что не шедевр. Тем не менее, этот, с позволения сказать «скетч» имел определенный успех и попал, кажется, в пятерку самых популярных историй дня (увы, не более того…). И даже, — чего автор уж совершенно не ожидал, — вызвал среди читателей сайта оживленную дискуссию. О чем? Что называется, обо всем понемногу. Отмечу, что опубликованные в тот же день рейтинговые анекдоты не вызвали столь живых споров (за исключением, может быть, политических). Дело, конечно, было не в моей байке, а в самом феномене «историй из жизни» – некоторые из опубликованных в тот же день топ-историй имели еще больше комментариев.

Приведу в слегка отредактированном виде наиболее интересные фрагменты этой дискуссии; имена, точнее ники ее участников изменены из соображений…ну, если честно, не знаю, из каких именно соображений, но все-таки изменены.

Ух ты: А ведь верно! Повспоминал — так и есть.

Табор: Не берут в аптеки без спец.образования: оно бывает или средне-специальным,или высшим. Из четырех только одна удовлетворяет требованиям. Вывод-опять сказки.

Хам – Табору: Не умеете до двух считать?! Стесняюсь спросить, какое образование тогда у Вас…

Кряк: Ха-ха, отлично! (передразнивая) Но без высшего образования, конечно, никуда-а-а.

Васисуалий: Форте, супер и ультра — это самые сильные. Так что, она права — реже можно принимать и желудок меньше нагружаешь.

Хам-Васисуалию: Слышу речь не мальчика, но мужа. Зачем пить водку 7 дней по 100 граммов, лучше раз в неделю выпить 700 — гораздо полезнее для здоровья. Или раз в месяц — 3 литра.

Сержант-Васисуалию: Должен вас разочаровать — они не самые сильные, они самые большие. То же самое лекарство, только доза больше, и цена выше. Желудку от этого никакой разницы — или принять две таблетки обычного, или одну таблетку Супер с двойной дозой. Это придумано специально, название «двойная доза» едва ли будет привлекательно для широкой публики.

Хам- Сержанту: Странное высказывание. В подавляющем большинстве случаев эффект препарата зависит от дозы. Т.е. в 99% случаев двойная доза дает более высокую эффективность (ну, и более высокий риск побочных эффектов). В англ языке дозировка препарата обозначается словом strength («сила»). Так что переводы англоязычной рекламы «таблетки двойной силы» имеют в виду всего лишь «таблетки удвоенной дозировки»

Федя: И это именно шутка. Ни финты подобного не было. Давайте так же известную шутку про Колобка переделаем в истории из жизни, а? Вот потеха будет!

Федя: Замечание про спец. образование верно. Ну два, два человека удовлетворяют требованиям, да, не один. Хам объявляется победителем в умении считать до двух. Но каким макаром два человека без спец. образования попали на работу в аптеку? А объяснение простое — ребят, эта старая шутка родом из 1990-х, когда экономистов было много, иных специалистов значительно меньше, а пенсии были уже плачевные.

Мимо: В начале 90-х экономистов ох как не хватало…

Федя: Ну я же и не написал про начало 1990-х…Хотя могло статься, что диплом был, а знания ему не соответствовали, что и толкало таких «героев» на тернистую дорогу работы с кассовым аппаратом (лихо!).

Итак, простенькая история стала объектом споров по следующим линиям:

Выдумка («сказка»)-быль. Мнения разделились, хотя большинство, судя по всему, склонялось к тому, что история придумана.

Умение считать: как выяснилось, некоторые взрослые, отучившись в школе, быстро теряют навык считать до двух (к счастью, не все).

Качества лекарств (простые и «ультра»).

Образование аптечных работников.

История (ох уж эти 90-ые).

Дебаты дали возможность сделать следующие выводы. Во-первых, всегда будьте готовы к тому, что ваши произведения будут читать и обсуждать. Конечно, вы можете услышать много нелицеприятных вещей в свой адрес, но с другой стороны, и узнать что-то новое и полезное не только о предмете, о котором пишите, но и о вещах, имеющих к нему самое отдаленное отношение («ох уж эти 90-е»!) Но самое главное: если вы создаете «реальную историю» – что называется, «учите матчасть»! Особенно это важно, когда речь идет о таких сферах, как здоровье. Я, в общем-то, догадывался, что в аптеке должны работать люди со специальным образованием, но не был твердо уверен, с каким, а главное – не подозревал, что читатели будут изучать факты, приведенные в истории, буквально «под микроскопом». Неточность в описании матчасти стала даже причиной того, что один из комментаторов объявил историю «шуткой родом из 90-х» на том сомнительном основании, что тогда «экономистов было много» (добрались-таки и до аптеки, противные!) и «пенсии были плачевные» (а сейчас они какие?).

То, что я рассказал – это, конечно же, частный случай. Но и этот сугубо личный опыт можно использовать для того, чтобы совершенствоваться в искусстве сочинения смешных историй или, в более широком смысле, «сторителлинге». Что же нужно для того, чтобы сочинить свою историю, которую будет не стыдно и рассказать на дружеском застолье, и послать популярные сайты или в СМИ?

Настрой.Быть может, главное – это настрой на творчество. Читайте, слушайте, смотрите вокруг, наблюдайте, вступайте в разговоры, завязывайте знакомства, спрашивайте, думайте, анализируйте. Пожалуй, тут будет уместен любой глагол в активном залоге, обозначающий действие, направленное на познание окружающего мира (физическое или умственное). В конце концов, можно быть не просто свидетелем забавной ситуации, но и ее творцом. В любом обществе и в любой культуре всегда есть место «карнавальной стихии» (вспомним Бахтина). Настрой гораздо более важен, чем может показаться, потому что если текущие дела и отвлекут вас на время от поставленной цели, подсознание будет делать работу за вас. Важно быть, что называется, «в струе», а результат придет сам. Запоминайте, а еще лучше записывайте все, что привлекло ваше внимание – происшествия, названия, имена, места, привычки и поступки, характеры, слова, выражения, предметы, аксессуары т.п. (можно вспомнить пресловутые «записные книжки» известных писателей). Из собственного (давнего) опыта скажу, что когда я регулярно занимался (на чисто любительском уровне) сочинением анекдотов, то часто придумывал их по дюжине в день (что далеко не предел), не прилагая особых усилий. Потеряв интерес, к этому занятию, практически совершенно утратил и соответствующие навыки, и случайно придумав, спустя пару лет то ли анекдот то ли нечто подобное, был сильно удивлен.

Конгруэнтность. Многие истории, не говоря уже о пресловутых «баянах», пишутся на основе обработки чужих текстов. В принципе, в этом нет ничего плохого, — в конце концов, и шекспировский «Гамлет» был создан на основе переделки средневековых хроник о некоем принце Амлете. Но, на мой взгляд, большей мощью и харизмой (если это слово позволительно применить к предмету неодушевленному и абстрактному) обладают рассказы, которые своими корнями уходят в реальные ситуации. Можно возразить, что старые истории тоже имели свою жизненную подоплеку; это так, однако с каждой последующей модерацией их энергетика ослабевает. И проявляется это, в частности, в ослаблении так называемого «фактора конгруэнтности». Конгруэнтность – термин из психологии, в общем виде обозначающий согласованность элементов системы между собой; применительно к литературному творчеству я бы перевел его словом «гармония». Смешные происшествия, равно как и все прочие, случаются в определенном временном и пространственном контексте. Перенося содержание истории в иную эпоху, другие страны или регионы, изменяя нравы, характеры и детали быта, автор микширует те или иные, зачастую неуловимые, элементы оригинального рассказа, которые и формируют его ауру и, таким образом, нарушает конгруэнтность, или, если угодно – гармонию истории (к анекдотам, впрочем, это относится в намного меньшей степени).

Детали. Никогда не забывайте о мелочах. Не хочется вспоминать сакраментальную фразу «дьявол кроется в деталях», но это действительно так. Для истории из жизни по определению наиболее важным является ощущение достоверности происходящих событий и, стало быть, пресловутая «матчасть» не просто важна – она составляет едва ли суть рассказа. Вывод о том, что моя история является «сказкой», был сделан на основе неверных сведений о квалификации аптекарш (почему-то никому не пришло в голову, что рассказчик мог их просто не знать!). Сделать рассказ более достоверным было достаточно просто: не говорить о том, что пенсионерка (заметим, не существующая по жизни) не имела образования, а девушку-экономиста (тут образование было важным) сделать фармацевтом, учащимся на экономиста, или, наоборот, бывшим экономистом, переквалифицировавшимся в фармацевты (наверно, и в наше время бывает и такое?).

Образцы. Используйте уже придуманные модели, образцы, трафареты, схемы, шаблоны сюжетов историй и рассказов. Знание их полезно в двояком смысле: во-первых, для того, чтобы использовать адекватные шаблоны, и во-вторых, чтобы не использовать те из них, которые слишком длинной бородой. Выдумка чего-то уникального –удел немногих гениев, большинству из нас приходится не столько творить, сколько осваивать наследие, которое находится в общем пользовании.

Сказать, что воображение – это наше все, значит сделать сильное преувеличение. И все-таки, и все-таки…Не будем забывать, что хотя сюжеты рождает сама жизнь, но делает это, как правило, не в законченном виде, а в форме отдельных фрагментов. Ваша задача как автора – сделать из черновика или эскиза конечный продукт, отсекая от него все лишнее или, что бывает гораздо чаще, добавляя что-то необходимое. Так, в своей аптечной истории я склеил нескольких персонажей, реальных и выдуманных, и приписал им свойства, которыми они, скорей всего, не обладали (хотя и могли бы обладать).

Не стесняйтесь творить мир в своем воображении: вводите новых персонажей, усиливайте черты их характера, драматизируйте ситуацию и доводите ее пусть не до абсурда, но до неожиданного и гротескного финала, придумывайте за своих персонажей слова, которые их реальные прототипы не решились произнести или, быть может, не смогли бы придумать.

Малая и большая литература.История как литература. Любая история – это, в сущности, роман в миниатюре. Так же, как в романе, в ней есть свой сюжет, основной конфликт, персонажи (главные и второстепенные), время и место действия (как я уже упоминал, один из комментаторов ошибочно отнес действие рассказанной мною истории к 90-м годам), своя завязка, кульминация и развязка. Впрочем, это — отдельная тема, и для того, чтобы рассказать интересную и смешную историю, разумеется, не требуется углубляться в дебри высокой теории. Но есть простые вещи, которые необходимо учитывать.

Известен литературный анекдот из жизни известного поэта-романтика. На вопрос журналиста о том, как ему удалось написать свое лучшее стихотворение, он рассказал красочную историю о том, что однажды ночью, во время ужасной грозы он вышел прогуляться в парк и там, посреди буйства сил природы на него снизошло озарение и родились бессмертные строки, каковые он по возвращении в усадьбу и запечатлел гусиным пером на листах розовой бумаги. Как ни удивительно, почитатели поверили его словам, и были крайне удивлены, когда после смерти поэта были обнаружены черновики вариантов знаменитого произведения со следами многочисленных правок. Творчество, даже в области «малых форм» — это еще и труд, хотя не следует, конечно, впадать и в другую крайность – перфекционизм. Достаточно перечитать два-три раза свой рассказ, обращая особое внимание на структуру и то, как он будет восприниматься читателями, и после этого внести необходимые поправки.

Как создать впечатление правдивости истории? Мы уже говорили о важности деталей; еще одним приемом, позволяющим усилить достоверность, является повествование от первого лица – именно сам автор изображается свидетелем или прямым участником описываемых событий (в крайнем случае, на эту роль подходит кто-то из ближайших родственников или друзей); в случае, если главный персонаж истории – лицо сугубо отрицательное, его можно сделать просто знакомым, коллегой или одноклассником. Еще один важный момент – слова, которые произносят герои. Тут, увы, приходится идти по пути авторов киносценариев и жертвовать правдой жизни ради искусства: персонажи историй говорят не то, что на самом деле сказали бы в жизни их прообразы, а скорее то, что выглядит наиболее эффектным с точки зрения автора (за исключением диалектизмов или броских фраз, считающихся характерными для тех или иных человеческих типажей).

Как и в более крупном произведении, в смешной истории должна быть заключена некая идея (часто, как и в басне – мораль). Иногда она достаточно очевидна для читателя, и диктуется самим содержанием; но если история достаточно пространна (бывают и такие), и включает целый набор действий, имен и фактов, озвучить ее мораль в финале будет далеко не лишним.

Зачем? Вспомним слова шекспировского Макбета: «Жизнь….это повесть, которую пересказал дурак: в ней много слов и страсти, нет лишь смысла». Задача искусства – привнесение смысла туда, где его изначально может не быть. Мораль, или идея не обязательно должна иметь глубокий смысл – в конце концов, смысл истории заключается чаще всего в самой истории. Раз так – достаточно простой фразы. Например – «Се ля ви» (то бишь, такова жизнь).

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108296/20374/-