Как «российская угроза» стала в США оружием в борьбе против Трампа

Скандальная отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна стала результатом многомесячной кампании по его дискредитации, которую проводили члены администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы. О том, кому и зачем понадобилось отстранить Флинна, рассказало издание The Washington Free Beacon со ссылкой на компетентные источники.

По данным издания, сотрудники администрации Обамы хотели создать помехи работе системы национальной безопасности нового президента США, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном. Трамп заявлял о намерении расторгнуть ее, Флинн намеревался опубликовать секретные детали соглашения по иранскому атому, которые долгое время скрывала администрация бывшего президента. Кампания, нацеленная на то, чтобы не допустить такой публикации, началась за несколько месяцев до инаугурации Трампа.

«Они знали, что целью номер один является Иран. <…> И они все знали, что их маленькое заветное соглашение с Ираном идет в обход правил. <…> Поэтому они избавились от Флинна прежде, чем какое-либо (секретное) соглашение всплыло на поверхность», — сказал собеседник американского издания, которое отмечает, что подобные кампании могут коснуться и других важных фигур в администрации Трампа.

«Пророссийский» генерал

Флинна никак нельзя причислить к «голубям» — он всегда оставался типичным американским военным. В то же время показал себя убежденным сторонником укреплений связей с Россией и гордился личным знакомством с Владимиром Путиным.

Отличала его и непримиримая позиция по отношению к Ирану, который он считал и считает источником серьезной угрозы для мировой стабильности. В период предвыборной президентской кампании западные СМИ писали, что именно Флинн, будучи консультантом Трампа, во многом сформировал его отношение и к сирийскому конфликту, и к России, и к Ирану.

В понедельник, 13 февраля, Флинн покинул пост, признав, что предоставил Белому дому неполную информацию о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В декабре 2016 года СМИ распространили информацию о том, что советник Трампа обсуждал с Кисляком санкции против России. В Белом доме расценили, что это могло послать России «ошибочный сигнал» о том, что администрация готова пойти на отмену санкций.

Чего боятся авторы иранской ядерной сделки?

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), известный как ядерная сделка с Ираном, — сложная многоуровневая комбинация, которая вполне может включать в себя, кроме общих договоренностей, какую-то особенную секретную часть. Именно обнародования этих скрытых от мирового сообщества деталей сделки и опасаются ее авторы, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Содержание «секретных файлов» доподлинно неизвестно — на то они и секретные. Однако то, как ведут себя США, позволяет предположить, например, что Вашингтон в обмен на определенные уступки со стороны Тегерана мог пообещать закрыть глаза на некоторые аспекты его деятельности в военной области, предполагает военный эксперт.

«Ракетная программа Ирана никак не была отражена в СВПД, однако ограничения, касающиеся этой программы, были прописаны в соответствующей резолюции Совета безопасности ООН. По имеющимся данным, в прошлом году произошло значительное увеличение числа стартов иранских баллистических ракет разного класса, на что никак не реагировала администрация Барака Обамы. Вполне можно допустить, что закрытая часть ядерной сделки касалась именно иранской ракетной программы», — говорит Владимир Евсеев.

Сам факт существования такого рода закулисных договоренностей и их раскрытие способны пролить свет на весьма сомнительный характер позиции Вашингтона в иранской ядерной сделке. И может стать дополнительным аргументом для команды Трампа, чтобы вывести США из этого многостороннего соглашения.

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Жупел «российской угрозы»

Убедить американцев в том, что нормализация отношений Вашингтона с Москвой несет угрозу безопасности Штатов — цель военно-промышленного комплекса США, убежден руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Именно ВПК, прежде всего, заинтересован в том, чтобы росли расходы на модернизацию стратегических ядерных вооружений, утверждает он.

«Когда Трамп объявил, что намерен модернизировать американскую армию, в ВПК воспряли духом и начали всячески подталкивать администрацию к реализации этого обещания. „Российская угроза“ тут же была востребована как давний, испытанный и безотказный аргумент», — говорит Анатолий Цыганок.

«Российский вопрос» используется для торпедирования администрации Трампа по всей совокупности внешнеполитических сюжетов, утверждает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, программный директор дискуссионного фонда «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Все внешнеполитические инициативы Трампа, не только касающиеся России, но и такие, как выход США из Транстихоокеанского партнерства, стремление развалить ядерную сделку с Ираном, непримиримая позиция по Мексике, — все это и многое другое, по мнению его противников, является катастрофичным для США и угрожает их международному лидерству. Потому против него и идет игра», — говорит аналитик.

Поэтому, на взгляд аналитика, нет ничего удивительного в том, что ключевые фигуры в команде Трампа «подставляют» именно на этой российской теме — что и подтверждает инцидент с Майклом Флинном.

Старый миф

Миф о перманентной и растущей «российской угрозе» используется для оправдания существования НАТО, которую Трамп назвал «устаревшей организацией». Этот миф проистекает еще с периода окончания Второй мировой войны, когда точно так же искусственно раздувалась «советская военная угроза», что служило для противодействия возвращения США к прежней довоенной политике изоляционизма, напоминает Дмитрий Суслов.

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По его словам, дальнейший саботаж «несменяемой бюрократией» деятельности новой американской администрации может привести к параличу этой деятельности, что способно существенно затормозить реализацию намерений Трампа — в том числе и касающихся выстраиваний отношений с Россией. Чтобы избежать этого, Трампу рано или поздно придется пойти на довольно решительные меры, включая чистку всего государственного аппарата, считает Дмитрий Суслов.

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости