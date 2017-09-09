Как Путин «нагнул» Порошенко

Недавнее заявление Владимира Путина о введении миротворцев в зону конфликта на Донбасс всколыхнуло киевский политбомонд и заставило высказаться практически всех лидеров общественного мнения вплоть до МИДа.

Наблюдается явная растерянность — будущая речь Петра Порошенко на Генассамблее ООН, которая заранее объявлялась победной, на глазах у всех превратилась в лопату, которой местные власти сами себе выкопали могилу.

Вдруг выяснилось, что российский президент не то что не возражает, а горячо поддерживает и одобряет украинскую инициативу. Более того, он сразу же дал поручение Сергею Лаврову написать проект резолюции Совета безопасности ООН. Документ уже подготовлен и даже разослан всем членам СБ.

Правда, в него внесены важные уточнения: во-первых, миротворцы должны находиться не на границе Украины с Россией, а на линии разграничения между ополченцами ЛДНР и укроармией. Во-вторых, решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники.

В-третьих, добавил президент РФ, «это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашённых республик — ДНР и ЛНР».

Надо же, какой подвох.

«Это хрестоматийный образец, как у противника перехватывают инициативу и разрушают его замыслы на начальном этапе реализации. Теперь уже Украина с союзниками в СБ ООН будет противиться „миротворческим инициативам” РФ, — разжевывает соотечественникам „хитрый план Путина” Богдан Яременко, председатель правления благотворительного фонда „Майдан иностранных дел”, бывший генконсул Украины в Стамбуле. — Кто там сомневался, что русские умеют играть красиво?»

Но на мой взгляд, перед нами вовсе не хрестоматийный перехват инициативы, а классическая череда зрадоперемог.

Провинциальная украинская дипломатия, как обычно, придумала для себя идеальный вариант развития событий, успела привыкнуть к неизбежной победе и вдруг увидела, что сама себя загнала в ловушку. Грядет оглушительная зрада.

Буквально накануне путинской речи заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал «Радио Свобода Украина» о маленьких хитростях. Оказывается, в законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин «АТО» на термин «операция по обороне Украины». Но слова «война» не будет, иначе, по мысли авторов, Россия и мировая общественность что-то заподозрят. «После того, как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения. Думаю, что до конца сентября», — пояснил Юрий Грымчак.

Как видите, вопрос о миротворцах считался решенным, нужно было лишь обсудить технические детали — где размещать, чем кормить, как развлекать. И даже намечены сроки подготовки соответствующих законов. Ну, чтоб будущие натовские солдаты, которым предстоит выполнять приказы верховного главнокомандующего, не чувствовали себя обделенными вниманием.

Концепция украинской хитрости заключается в том, чтобы, приняв дурашливо-легкомысленный вид, отводить глаза в сторону и тем самым отвлекать внимание противников и союзников от решения главных проблем.

Например, вслух произносить слова о приверженности минским соглашениям, но их не выполнять. Или перенести линию разграничения между ополченцами ЛДНР и ВСУ на границу с Ростовской областью. Если незаметно, мелкими буквами, вставить этот пункт в проект резолюции СБ ООН, то миротворцы придут именно сюда, узаконив своим присутствием войну Украины с Россией.

Причем, мандат миротворцев должны получить войска НАТО или армия одного из членов альянса. Например, британская или французская. На худой конец, польская. Это тоже нужно незаметно прописать в резолюции. Тем самым заставив воевать с Россией за украинские интересы страны Запада.

Потом, конечно, в Кремле спохватятся, Путин уволит Лаврова и станет метаться по Георгиевскому залу, названивать в Киев и умолять вычеркнуть коварный пункт. Но будет поздно. Порошенко гордо отвергнет все предложения и заявит: «Все, теперь войну признал Совбез ООН. Мы победили. Сдавайся. Размер репараций опубликую на своем официальном сайте».

Хороший план, правда?

Но президент РФ вчера всего несколькими словами перечеркнул многомесячные усилия укропатриотов. Некоторые из них даже стали злорадствовать, демонстрируя миру, что на киевском олимпе нет единства.

«Такое впечатление, что многие тешили себя мыслью, будто международные миротворцы — это немецкие танкисты и американские „котики”, которые выгонят российские войска и два корпуса ОРДЛО за пределы Украины и станут щитом на границе с Россией, — поведал о сокровенном в своем Фейсбуке член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Игорь Попов. И развеял оставшиеся иллюзии: — Дорогие друзья, сейчас почти все контингенты „голубых касок” находятся в африканских странах, в которых происходили внутренние конфликты, и стоят они как раз на линиях разграничения — в Судане, Конго, Сьерра-Леоне, Мали, ЦАР, Ливии. Хоть в некоторых этих странах гражданские конфликты сопровождались внешним вмешательством, в том числе военными и наемниками. Поэтому в любой резолюции Совбеза пропишут по-любому их размещение по линии соприкосновения».

Совершенно очевидно, чего хочет Киев: чтобы Запад сам переименовал гражданский конфликт с собственным населением на Донбассе в войну Украины с Россией.

Минские соглашения такому сценарию явно мешают — в них недвусмысленно прописано, что Киев должен договариваться с Луганском и Донецком напрямую. И, между прочим, план реализации имеет статус резолюции Совета безопасности ООН.

Вообще, украинцы явно не понимают, что Организация Объединенных Наций создана для того, чтобы устанавливать мир, а не поощрять войны. Даже гражданские.

Петр Порошенко не в том месте ищет союзников — чтобы покорить Донбасс, ему придется выступать не на Генассамблее ООН, а на саммите Североатлантического альянса. И постараться убедить его членов объявить войну России ради Украины. Иначе никак.

На самом деле, конфликт с ДНР и ЛНР решается очень просто: нужно, чтобы солдаты ВСУ оставили в покое Донбасс и ушли в свои казармы. Чтобы майданные власти перестали мечтать о физическом уничтожении всех «сепаров» и «колорадов». В этом случае война мгновенно прекратится, и люди перестанут гибнуть.

Минские соглашения — всего лишь подробно расписанный механизм установления мира. А Украина все время пытается найти возможность начать войну и втянуть в нее другие страны. Вот почему у Киева вряд ли что получится из этой затеи: другие страны воевать ни в какую не хотят. Тем более, вместо Украины. Тем более, с Россией.

Итог дискуссии, развернувшейся на Украине вокруг вчерашней путинской инициативы, подвел Олег Волошин, экс-спикер МИДа: «Море желающих с различной аргументацией и пафосом доказывать, что то или иное дипломатическое решение по Донбассу нам не подходит. Но я до сих пор не слышал хоть об одном реалистичном плане урегулирования без компромиссов и каких-то уступок со стороны Киева. Самый реалистичный — ждать, пока Россия развалится. Остальные еще более фантастические. А, значит, те, кто против компромиссов — просто за продолжение войны. Третьего не дано».

Но разве кто-нибудь на Украине способен прислушаться к здравым мыслям?

Павел Шипилин

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