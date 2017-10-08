Как прошли митинги в поддержку Навального?

От первой субботы октября Алексей Навальный ждал многого: на этот день блогер запланировал проведение сразу нескольких крупных акций протеста в ряде российских регионов. Незадолго до этого, как известно, глава ФБК был взят под стражу за очередную попытку подтолкнуть население к участию в незаконных мероприятиях. Вне всяких сомнений, на протяжении всего дня Навальный следил за тем, как развивались события в разных уголках страны. И итоговая картина явно должна его разочаровать.

В подавляющем большинстве случаев акции в поддержку отбывающего наказание блогера собрали от 10 до 50 человек. Россияне продемонстрировали тотальную апатию к идеям Навального, а очередное задержание на 20 суток, судя по всему, только раскрыло глаза общественности на правду о том, чего добивается этот человек.

Для наглядности обратимся к цифрам: Алексея поддержали около 30 сторонников из Казани, порядка 40 из Челябинска, не более 50 из ряда других крупных городов – Екатеринбурга, Томска, Кемерово. За сотню перевалило количество лишь в нескольких населенных пунктах России: Саратов, Уфа, Иркутск, Барнаул, Магнитогорск, Новосибирск и Владивосток. До отметки в 300 человек, судя по последним данным, не добрался ни один город. По Москве и Петербургу цифры сильно разнятся (особенно с учетом ночевок), поэтому говорить о точных цифрах здесь пока преждевременно.

Зато с уверенностью можно сказать следующее: явно не этого ждал блогер от 7 октября. Очевидно, люди не хотят следовать примеру Алексея и нарушать закон, присоединяясь к несогласованным митингам. Судя по всему, проект «Навальный», регулярно отправлявший своих приспешников на стычки с полицией, пора сворачивать. Ни о какой поддержке со стороны народа говорить не приходится.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/20614/-