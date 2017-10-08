Как прошли митинги в поддержку Навального?
От первой субботы октября Алексей Навальный ждал многого: на этот день блогер запланировал проведение сразу нескольких крупных акций протеста в ряде российских регионов. Незадолго до этого, как известно, глава ФБК был взят под стражу за очередную попытку подтолкнуть население к участию в незаконных мероприятиях. Вне всяких сомнений, на протяжении всего дня Навальный следил за тем, как развивались события в разных уголках страны. И итоговая картина явно должна его разочаровать.
В подавляющем большинстве случаев акции в поддержку отбывающего наказание блогера собрали от 10 до 50 человек. Россияне продемонстрировали тотальную апатию к идеям Навального, а очередное задержание на 20 суток, судя по всему, только раскрыло глаза общественности на правду о том, чего добивается этот человек.
Для наглядности обратимся к цифрам: Алексея поддержали около 30 сторонников из Казани, порядка 40 из Челябинска, не более 50 из ряда других крупных городов – Екатеринбурга, Томска, Кемерово. За сотню перевалило количество лишь в нескольких населенных пунктах России: Саратов, Уфа, Иркутск, Барнаул, Магнитогорск, Новосибирск и Владивосток. До отметки в 300 человек, судя по последним данным, не добрался ни один город. По Москве и Петербургу цифры сильно разнятся (особенно с учетом ночевок), поэтому говорить о точных цифрах здесь пока преждевременно.
Зато с уверенностью можно сказать следующее: явно не этого ждал блогер от 7 октября. Очевидно, люди не хотят следовать примеру Алексея и нарушать закон, присоединяясь к несогласованным митингам. Судя по всему, проект «Навальный», регулярно отправлявший своих приспешников на стычки с полицией, пора сворачивать. Ни о какой поддержке со стороны народа говорить не приходится.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/20614/-
One thought on “Как прошли митинги в поддержку Навального?”
Александр Галич: «И всё так же, не проще, Век наш пробует нас — Можешь выйти на площадь, Смеешь выйти на площадь, …В тот назначенный час?! Где стоят…» Константин Коханов: «… и ждут платы, но отнюдь не полки, а поднявши плакаты, лишь одни дураки».
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Неважно как, добиться цели,
Любой ценой власть захватить,
И кто в оптическом прицеле,
Плевать, коль могут заплатить.
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То, что Навальный провокатор,
Известно всем, но промолчат,
Пусть смотрит выродок с плакатов,
«Майдан» он знает, как начать.
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Примером служат «Декабристы»,
Почти два века чтят обман,
Их «опыт» киевским фашистам,
Помог всем выйти на майдан.
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Царь Николай, который Первый,
Не тот Второй, что был казнён,
Отдал приказ солдатам верным,
Шрапнелью бить «поверх знамён».
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Сквозь строй мятежников прогнали,
Но не дворян, а рядовых,
Которым те, красиво лгали,
И не считали «за своих».
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Опять «дворяне» осмелели,
Навальный занял бы «престол»,
Подонки «Галича» запели,
Прошли по площади пустой.
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Их сколько «сотен» по Сенатской,
По Красной площади пройдут,
«С руками за спину» и в штатском,
Кого-то в дом свой приведут.
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В кустах Навальный отсидится,
Своей он шкурой дорожит,
Ещё он «может пригодиться»,
И даже орден заслужить:
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Кто предал раз, предаст повторно,
Толпу подставит и сбежит,
Попа Гапона он проворней,
Как и любой в России «жид».