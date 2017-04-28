Как пророки «Аль-Каиды» увидели невидимый самолет ВКС РФ, разбомбивший город (ФОТО, ВИДЕО)

В конце апреля зарубежные информационные агентства поведали миру об «очередном преступлении российских ВКС».

Со ссылками на «Гражданскую самооборону» (так называемые «Белые каски») и «Сирийскую обсерваторию по правам человека» сообщалось, что самолеты ВКС России якобы нанесли два ракетных удара по больнице в населенном пункте Кафр-Тахарим провинции Идлиб.

По словам пособников террористов, удар пришелся по двору учреждения, в результате чего были якобы убиты 12 человек, в том числе пациенты, а здание самой больницы, мол, было серьезно повреждено.

Однако просмотр опубликованных в Интернете фотографий и видеозаписей вызывает обоснованные сомнения в правдивости обвинений в адрес ВКС России, якобы повинных в очередной массовой гибели мирного населения Сирии.

Сами кадры больше напоминают малобюджетный постановочный ролик, снятый за 10 минут и с привлечением минимума действующих лиц.

Где кровь и тела?

Начать с того, что ни одного раненого или погибшего не показано, нет и луж крови, которые так любят демонстрировать пропагандисты боевиков. Если уж они сняли непонятные разрушенные комнаты, то почему не сняли палаты, где якобы погибли пациенты?

Сам факт наличия на кадрах медицинского учреждения никак не подтверждается. Вставка в один из видеороликов кадров с полуразрушенным лечебным кабинетом выглядит сомнительно, так как подобных повреждений ни у одного из зданий рядом с местом «удара» не заметно. Более того, немного помятая спереди машина «Скорой помощи», присутствующая на некоторых видео и фото, стоит у нетронутой стены с непотрескавшейся краской.

Любопытна выглядит и легковая машина: она стоит недалеко от условного эпицентра взрыва, рядом лежат перевернутые автомобили, но у этого темного седана даже не побиты стекла.

Хотя на снимках присутствую якобы перевернутые взрывной волной автомобили, во дворе не видно воронок. Судя по первым скудным кадрам, все произошло ночью, на них вообще ничего непонятно. Бег по темному зданию, какие-то одетые люди, стоящие на лестнице. Почему они не бегут и не пытаются спасти якобы пострадавших?

Пророки «Аль-Каиды»

Еще возникает вопрос: каким образом очевидцы определили принадлежность самолетов, которые их бомбили? Ночью самолет абсолютно невозможно рассмотреть в небе.

Если только пророки из «Аль-Каиды»* их не увидели в своих видениях, а именно информагентство сирийского крыла этой международной террористической группировки одним из первых опубликовало фотографии с места событий.

Напомним, что доказана связь «Белых касок», снявших этот видео сюжет, именно с «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийской ветвью «Аль-Каиды».

Вернемся к кадрам. Следующие после ночи видео и фото сделаны уже при дневном свете и показывают ровняющий какие-то камни и пыль бульдозер.

Ночная съемка так и не запечатлела ни пожара, ни каких-либо признаков паники или оказания помощи, которым стоило бы появиться в кадре, если имели место жертвы среди мирного населения и гражданского автотранспорта.

Куда же и в кого попали «выпущенные российским самолетом две ракеты», о которых говорит на одном из видео представитель «Белых касок»?

Читайте также: ВАЖНО: США готовят силы для массированного ядерного удара по России, — Генштаб

*Запрещенная в РФ террористическая организация.