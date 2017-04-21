Как Польша будет возвращать Западную Украину

Ностальгия по потерянным территориям Западной Украины для современной польской элиты — это не только политический романтизм.

Конечно же, возврат «кресув сходних» (восточных земель) под крыло польского орла официально объявили своей целью лишь маргинальные радикалы по ту сторону Буга. Официальная Варшава не позволяет себе подобной риторики.

Однако своими последовательными действиями она старательно удобряет почву для воплощения этой мечты в жизнь. И деградация украинской государственности только играет на руку стратегам польской экспансии на Восток.

В конце XVІІІ ст. на Правобережной Украине поляки составляли большинство политической и культурной элиты, а также католического духовенства и государственных служащих. В начале ХХІ века правящую верхушку на территории Украины формируют местные галичане. Только «служат» они таким «ценностям», что у польских соседей поневоле возникает соблазн повернуть время вспять. А так как это невозможно, то поляки пытаются моделировать такое будущее, при котором польская власть опять вернется на эти земли.

Насколько реалистичен такой сценарий? Всё зависит от масштабов внутренних разрушительных процессов в самой Украине. Но подготовка к возможной ползучей аннексии ведется уже сегодня. В современном мире Польше не надо готовиться к силовому вторжению на свои бывшие земли. Гораздо проще просто формировать такие условия, когда местное население добровольно согласится на внешнее польское управление. Киевская «демократическая хунта» де-факто на это уже согласилась. Польше остается обозначить границы своего куска «украинского пирога», который прыгнет ей в рот сам, подобно знаменитым вареникам гоголевского Пацюка.

Простейшими инструментами польской экспансии в данном случае являются информационная политика Польши в отношении Украины и консолидация своего национального меньшинства на её территории. Вероятнее всего, следующий этап вторжения — введение двойного гражданства но примеру, допустим, Венгрии.

Но, поскольку в сегодняшней Украине поляки не имеют национального компактного анклава, Варшава направляет усилия на формирование критической массы «новых польских» украинцев. На мнение и влияние которых можно будет опереться в нужный момент.

Согласно переписи 2001 г., в Украине проживало 144,1 тыс. поляков. При этом их количество по сравнению в 1989 г. уменьшилось на 35%. Больше всего (65% от общего количества) их проживало в городских поселениях в областях традиционной оседлости — на Волыни, Подолье, в Галичине, в Житомирской, Хмельницкой, Львовской областях и в г. Киеве.

После вступления Польши в ЕС отток активного польского населения на Запад приобрел критические масштабы. Только в период 2004–2007 гг. из Польши на заработки в более богатые страны выехало 1,1 млн. человек. Именно тогда Польша озаботилась идеей консолидации «новой полонии», численность которой оценивалась в районе 1,5–2 млн. человек. В этой ситуации «Закон про карту поляка» был принят польским парламентом в сентябре 2007 года практически единогласно. И касался исключительно жителей бывших республик Советского Союза.

Карта поляка давала возможность бесплатно получить визу на долгосрочное пребывание в Польше с возможностью многократного пересечения границы, право на легальную работу на территории республики, на занятие предпринимательской деятельностью на тех же условиях, что и для польских граждан.

Владелец Карты мог получить бесплатное образование и подавать прошение о предоставлении специальной стипендии. Он также мог пользоваться в Польше бесплатной медицинской помощью при несчастных случаях, 37-процентной скидкой на железнодорожные билеты, бесплатно посещать государственные музеи, иметь первоочередное право на получение финансовой поддержки, предназначенной на помощь полякам из-за границы, из государственного бюджета или из бюджетов местных органов.

Безусловно, упомянутый закон касался не только украинцев. Но, с учетом истории украинско-польских отношений и развития «европейского вектора» в украинской политике, для Украины он приобрел особое значение. Инициаторы «карточного законодательства» рассчитывали на переезд в Польшу дополнительно нескольких десятков тысяч представителей польской диаспоры с Востока.

Однако динамика трудовой миграции украинцев в Польшу в последние годы превзошла самые смелые ожидания польских законодателей десятилетней давности. Казалось бы, проблему дефицита рабочей силы РП успешно решает легализация труда около 1 млн. украинцев, уже работающих на польских работодателей. Без всяких Карт и прочих удостоверений принадлежности к польской нации. Тем не менее Польша осуществляет следующие шаги по либерализации доступа к Карте поляка — заветной мечте многих жителей Украины.

Как всегда в таких случаях, предприимчивые украинцы еще несколько лет назад наладили «бизнес» по оформлению польской Карты. Фирмы, которые предлагали украинцам приобрести Карту поляка, брали за свои услуги от 500 до 3,5 тысячи евро. На изготовление документов уходило почти три месяца. И это при том, что соискателю Карты составляли фальшивую родословную, в которой чудесным образом появлялись родственники, родившиеся на территории Польши до 1920 года или в военный период — с 1938 по 1945 годы.

В сентябре 2016 года Польша законодательно утверждает дополнительные преимущества для владельцев Карты поляка. Упрощается бюрократическая процедура оказания таким личностям финансовой помощи. Создается единый реестр заявлений, решений и постановлений в делах об оказании денежной помощи. Владельцы Карты поляка, которые приезжают в Польшу с намерением поселиться здесь на постоянной основе, бесплатно получат карту постоянно пребывания, еще через год — польское гражданство и в то же время будут иметь возможность получать помощь в период адаптации. В частности, они смогут получить денежную помощь на покрытие расходов на проживание сроком до 9 месяцев, помощь в оплате аренды жилья, активного изучения польского языка и курсов профессиональной подготовки. Все эти изменения стартовали с начала 2017 года.

Неплохо разобрались в опасности Карты поляка, завуалированной целями «укрепления родственных связей», в Белоруссии, где по состоянию на 2016 год Карту поляка получили 75 тыс. местных граждан (в Украине на тот момент — 70). Однако аппетиты западных соседей значительно больше — поляки надеются отыскать на белорусских землях до 1 млн. своих «соотечественников», которые потенциально пополнят ряды дешевой рабочей силы в Польше.

Однако Белоруссия радеет о благосостоянии своих граждан и старается создать им приемлемые условия жизни на родной земле. Чего не скажешь о современной «европейской» Украине, где население нищает на глазах и ищет любую возможность вырваться из порочного круга бедности и безнадежности. Поэтому на Западной Украине ежедневно подается до 500 заявок на получение Карты поляка. К чему может привести такая динамика? К увеличению числа «новых польских» в Украине до сотен тысяч. Но это только количественная компонента.

По сути, Польша формирует мощную двойную «пятую колонну» по обе стороны Буга. На Украине обладатели Карты поляка — априори лояльные к действиям «родных» польских властей граждане. Одновременно в Польше, да и других странах Европы, растет и множится стадо «вышиватников», которые «любят» Украину на расстоянии и поддерживают любую антирусскую (в их глазах — проукраинскую) пропагандистскую кампанию европейских политиков. Что ярко продемонстрировал государственный переворот 2014 года в Киеве и продолжающаяся за ним «майданная» истерия заграничных украинских псевдопатритов.

Упрямо не замечая связи своей «деятельности» с деформацией украинской реальности, польские общественные организации еще в 2014 году «озаботились» гуманитарными последствиями военных действий на Донбассе. Заботясь главным образом о судьбе этнических поляков (из региона конфликта в Польшу эмигрировало около 200 человек с польской родословной), они обратились к правительству с призывом усилить помощь Украине.

Ведь после 1989 года все польские правительства считали «жизненно важным интересом» для Польши «независимость, стабильность и благосостояние» Украины, акцентировали в своем призыве Хельсинский фонд прав человека, Польская гуманитарная акция, Фонд польско-украинского сотрудничества PAUCI, Объединение украинцев в Польше, Фонд Стефана Батория и Институт общественных дел.

На самом деле польские активисты опасались наплыва беженцев с Украины в результате «войны с Россией». Именно беженцев (по их предварительным оценкам, до 800 тыс. человек), а не трудовых мигрантов. Поэтому локализация зоны гражданского конфликта в Украине, даже путем силового уничтожения ЛНР-ДНР, отвечала истинным интересам польских пропагандистов «европейских ценностей». Пока, как говорится, пронесло. Но выводы по ту сторону Буга не делают и аппетиты не умаляют.

В этой связи можно упомянуть и негласный мораторий на кредитование инвестиционных проектов ЕБРР и рядом других финансовых структур на территории Восточной Украины, введенный после эскалации ситуации на Донбассе. В западных регионах Украины — пожалуйста. В Житомире, Виннице, Хмельницком — так же. А вот даже Киев и область уже были признаны зоной риска. Бизнес, как говорится, вне политики. Просто порой он шагает впереди политических процессов. Почему именно западные области Украины были неформально выведены из зоны риска, вопрос риторический. Открытие примитивных заводов по сборке компонентов для немецкого автопрома исключительно на территории Львовской и Тернопольской областей также свидетельствует о долгосрочных польских планах в отношении этих территорий.

Строительство «карточного домика» для новой украинской Полонии требует также усердной информационной поддержки. Любой обыватель, посещающий западные области Украины, может обратить внимание на засилье польских радиостанций в FM-диапазоне. Не говоря уже о безобидном католическом «Радио Мария», которое четко работает в эфире до самого Ровно и дальше. Агрессивную рекламную кампанию в приграничных регионах проводят польские страховые компании (например, РКАО S.A.), банки, мобильные операторы. Гротескно наблюдать, когда авторизированный салон немецких автомобилей Volkswagen даже не утруждается адаптировать свою рекламу к украинским потребителям и развешивает в Волынской области рекламные фото авто с польскими номерами.

Ну и, безусловно, «в тени» проводится усердная обработка украинской молодежи, которую вводят «в сказочный мир свободной семьи европейских народов». От них не потребуется, как в XVII веке, давать присягу на верность Польской Короне. Им достаточно внушить, что добрые и правильные польские друзья помогают им освободиться от уз «восточного деспотизма», из-за которого якобы жизнь на Украине никак не наладится. Этим делом и занимаются многие польские структуры, такие как Фонд молодых дипломатов, Фонд Казимира Пуласького, Фонд «Другое пространство», Фонд развития информационного общества, Краковский институт стратегических исследований и многие другие.

Официальная социология, конечно же, не ставит перед западноукраинскими респондентами вопрос, готовы ли они вступить в состав Республики Польша вместе со своими территориями. Безусловно, проще поехать на заработки или эмигрировать. Однако автор статьи хорошо запомнил диалог с одним простым галичанином во время прошлогоднего чемпионата Европы по футболу. Перед заключительным матчем с поляками украинская сборная утратила все шансы на выход из группы. И в этой ситуации галицкий обыватель предположил, что полякам лучше было бы проиграть. Дескать, разозлим еще «польских друзей», а нам к ним еще ведь на заработки ехать. Вот такая вот «нерабская» психология. К слову, польская сборная в том матче одержала победу и развеяла опасения галицкого «патриота».

А пока украинские и польские дипломаты разрабатывают очередную дорожную карту примирения между двумя народами, в которой хотят избежать «политизации вопросов исторического прошлого двух народов и сосредоточить внимание общественности двух стран на положительных примерах в истории украинско-польских взаимоотношений». Вероятно, в качестве «примеров» имеются ввиду времена походов на Русь Стефана Батория. Польша же время не теряет и тщательно удобряет почву для полонизации Западной Украины — той части «украинского пирога», который при определенных условиях может быть проглочен Варшавой в момент окончательного развала украинской государственности.

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Войцех Михальски