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«Как отреагируете?» — польский националист угрожает принять участие в шествии Бессмертного полка в Москве (ФОТО)

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«Как отреагируете?» — польский националист угрожает принять участие в шествии Бессмертного полка в Москве (ФОТО) | Русская весна

Польский националист, журналист Томаш Мацейчук, недавно избитый в студии НТВ, заявил, что собирается пройти с Бессмертным полком в Москве 9 мая.

Он пообещал нести фотографии лидеров польского антинацистского сопротивления, с которыми, по его словам, жестоко расправились советские спецслужбы.

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«Интересно, как отреагиурете, когда среди фотографий дедов-победителей увидите фотографии тех, которых они „победили“ выстрелами в затылок, пытками в тюрьмах или ссылкой в ГУЛАГ», — написал Мацейчук на своей странице в соцсети.

Как сообщала «Русская Весна», Мацейчук в эфире федерального телеканала заявил, что считает дедов, присутствующих в студии, «красными фашистами», после чего завязалась драка.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493359943

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