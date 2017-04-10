Россия 

Как НАТОвскому летчику за Сербию морду полировали.

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               Как НАТОвскому  летчику за Сербию морду полировали.

                                (пособие для настоящих патриотов)

 

Раде Станчич, серб из города Лозница,  неделю назад  в Цюрихе избил английского летчика, который с гордостью рассказывал, как бомбил Сербию в 1999 году. 

 

 Раде с другом сидели в кафе «Hilt» и обсуждали организацию гастролей некоторых сербских певцов в Швейцарии.

– Англичанин за соседним столиком общался с местным политиком. В какой-то момент он сказал, что был военным летчиком, и с гордостью начал хвастаться, что бомбил «***ных сербов». Раде и его друг сразу же замолчали и насторожились, поняв, что речь идет о событиях 1999 года, – рассказывает источник сербского издания Informer в Цюрихе.

 

Затем Станчич встал и направился к англичанину и его собеседнику.

– Заговорил с ним любезно. Извинился и сказал, что услышал историю о бомбардировках Сербии. Когда англичанин подтвердил, Раде сказал ему, чтобы тот хорошо запомнил сербов, после этого  начал бить его кулаками, потом схватил стеклянную сахарницу и ударил ей британца. Бывший пилот был весь в крови, а его друг наблюдал за происходящим, будучи в шоке, – говорит очевидец.

Пилот НАТО, по его словам, кричал от боли и звал на помощь, но никто в кафе не посмел вмешаться.

 

– Потом Раде сказал ему: «Всякий раз, смотрясь в зеркало, ты будешь вспоминать всех сербов и невинных детей, которых ты убил», – добавил источник в Швейцарии.

После этого Станчич вышел из кафе и ушел прочь. Неофициально Informer узнал, что сразу же после этого он покинул Швейцарию. Англичанин с многочисленными ушибами и порезами находится в больнице.

 

http://www.senica.ru/serbia/news/serb-zastavil-angliyskogo-pilota-otvetit-za-bombezhki-serbii

 

P.S. Настоящий мужчина всегда найдет возможность отдать свой долг Родине

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108209/18058/-

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One thought on “Как НАТОвскому летчику за Сербию морду полировали.

  • 10.04.2017 at 09:55
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