Россия 

Как нам поступить с Ильчом

0 коментариев

        В дискуссии о судьбе тела В.И. Ленина есть, на мой взгляд,  одна вменяемая точка зрения: надо похоронить его, перестать делать из его тела шоу. Это все-таки неправильно, тело должно быть предано земле. В этом , я думаю, сходятся все люди не только религиозные, но и люди с традиционным мировоззрением.

        Но вместе с тем , я считаю, мы не должны идти на поводу либероидов, которым важно вынести из мавзолея, захоронить Ильича где нибудь подальше, уничтожить всякую память о нем , наподобие зомби-декоммунизаторов.  Это гений,  величайшая , мирового масштаба, фигура 20-го века, и, как бы к нему кто не относился, не заслуживает забвения. Это часть нашей общей Истории, нам нечего тут стыдится.

        Давайте оставим все как есть, но с одним «маленьким» отличием. Владимир Ильич останется лежать там же где и сейчас, в мавзолее, но тело его будет захоронено под землю, на поверхности внутри мавзолея будет гранитная плита с его именем, датами жизни-смерти. Может быть, бюст  какие-то его слова, или о нем- я считаю, это пусть решат коммунисты .

       Мавзолей Ленина останется, каждый желающий сможет придти отдать дань уважения этому Гиганту.

 Присутствие непогребенного тела   перестанет быть причиной конфликта между людьми религиозными, традиционными и такими же патриотами, любящими Россию, но сторонниками «красной идеи».

        «А как же либералы?» -,может быть, спросите вы? А никак. Пусть соглашаются и помалкивают, скрипя зубами. Ибо 2%  в масштабах страны не может диктовать 98%.

       

 

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110800/21293/-

Другие новости:

qixudx_1496161443

Порошенко готов выглядеть как идиот ради поддержания антироссийской истерии, — сенатор

0
ezm7ll_1505953922

Виновникам атаки боевиков в Хаме полагается электрический стул

0
862cfm_1474739282

Мутко переизбрали главой Российского футбольного союза

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *