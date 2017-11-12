Как нам поступить с Ильчом

В дискуссии о судьбе тела В.И. Ленина есть, на мой взгляд, одна вменяемая точка зрения: надо похоронить его, перестать делать из его тела шоу. Это все-таки неправильно, тело должно быть предано земле. В этом , я думаю, сходятся все люди не только религиозные, но и люди с традиционным мировоззрением.

Но вместе с тем , я считаю, мы не должны идти на поводу либероидов, которым важно вынести из мавзолея, захоронить Ильича где нибудь подальше, уничтожить всякую память о нем , наподобие зомби-декоммунизаторов. Это гений, величайшая , мирового масштаба, фигура 20-го века, и, как бы к нему кто не относился, не заслуживает забвения. Это часть нашей общей Истории, нам нечего тут стыдится.

Давайте оставим все как есть, но с одним «маленьким» отличием. Владимир Ильич останется лежать там же где и сейчас, в мавзолее, но тело его будет захоронено под землю, на поверхности внутри мавзолея будет гранитная плита с его именем, датами жизни-смерти. Может быть, бюст какие-то его слова, или о нем- я считаю, это пусть решат коммунисты .

Мавзолей Ленина останется, каждый желающий сможет придти отдать дань уважения этому Гиганту.

Присутствие непогребенного тела перестанет быть причиной конфликта между людьми религиозными, традиционными и такими же патриотами, любящими Россию, но сторонниками «красной идеи».

«А как же либералы?» -,может быть, спросите вы? А никак. Пусть соглашаются и помалкивают, скрипя зубами. Ибо 2% в масштабах страны не может диктовать 98%.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110800/21293/-