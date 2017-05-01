Как Крым встретил «водную блокаду» Украины?

Власти Херсонской области Украины заявили о введении в строй новой бетонной дамбы, которая полностью перекроет ток воды в Крым. По мнению председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, гидротехническое сооружение несёт «геополитическую миссию».

Однако вода из Херсона в Крым не поступает уже три года — после вхождения полуострова в состав России. Российские чиновники, ответственные за водоснабжение Крыма, заявили об отсутствии проблем и о полной независимости полуострова от украинской воды.

30 апреля украинские чиновники заявили о постройке новой дамбы на Северо-Крымском канале. По их словам, сооружение должно полностью перекрыть течение днепровской воды в Крым. Гидротехническое сооружение было возведено за год, а на его строительство, по данным украинских СМИ, ушло около 35 млн гривен (более $1,3 млн).

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Украинские власти объяснили необходимость строительства новой дамбы потребностью орошения территорий на юге Херсонской области. Водоснабжение многих её сельскохозяйственных районов ранее было нарушено из-за закрытия шлюзов на дамбе выше по течению. Теперь земли юга Херсонщины должна орошать «сэкономленная вода» из Каховского водохранилища, заявили власти.

Главный инженер Северо-Крымского канала Владимир Оберемок сообщил журналистам, что завершён лишь первый этап строительства дамбы. В дальнейшем ещё предстоит создание инфраструктуры сооружения, включая устройство дежурных помещений и пунктов охраны.

Оберемок также рассказал, что ввод в эксплуатацию новой дамбы позволит обеспечить водой дополнительно 13 тыс. га земель, увеличив площадь поливных земель в Херсонской области до 47 тыс. га.

«Больше всего в работе сооружения заинтересованы фермеры и аграрные хозяйства, так как с орошением засушливых земель Херсонщины они получат хороший урожай, а потребители — качественную местную продукцию в необходимом количестве», — заявил инженер.

При этом председатель Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Гордеев отметил, что новая дамба имеет не только сельскохозяйственное, но и «геополитическое» значение.

«Сегодня это гидротехническое сооружение обеспечивает не только потребность аграриев Херсонщины, поддерживая необходимый уровень воды для орошения, но и выполняет геополитическую миссию — удержание воды, не допуская её переток на территорию полуострова», — заявил Гордеев.

На фоне заявления главы Херсонской ОГА в России c недоумением отреагировали на ввод в строй новой дамбы. Как подчеркнули в Крыму, гидротехническое сооружение никак не повлияло на реальную ситуацию с водоснабжением полуострова, поскольку Украина перекрыла ток воды по Северо-Крымскому каналу ещё три года назад. России в ответ пришлось изыскивать альтернативные источники обеспечения полуострова водой.

Введение в эксплуатацию новой дамбы никак не повлияет на обеспечение полуострова водой, считает глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

«Они сами себя пугают. У нас воды хватает на весь курортный сезон — на 100% мы обеспечены. У нас никаких проблем нет с водой», — приводит Интерфакс слова Вайля.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал введение в строй новой дамбы пустой тратой денег и очередной попыткой выдать желаемое за действительное.

«Та же самая история, что и с энергетической блокадой Крыма. Вода на полуострове есть, а вот украинские гривны явно пущены на ветер. Что называется, назло бабушке отморожу уши», — заявил сенатор.

«Три года назад, перекрыв шлюзы на Днепре, они вместе с Крымом отрезали от водоснабжения и сельскохозяйственные районы Херсонской области. И вот теперь пришлось возводить дамбу, стоимостью 35 млн гривен. Но зато появилась возможность отрапортовать: мы окончательно обезводили засушливый Крым», — приводит слова Клинцевича ТАСС.

Крымские политики также нейтрально отнеслись к возведению дамбы в Херсонской области.

«Нам, крымчанам от этого ни холодно, ни жарко, пусть себе там радуются, а мы воду не получаем с Украины уже три года и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает.

Иначе, чем мелким пакостничеством я это назвать не могу», — заявил ТАСС председатель комитета по государственному строительству Госсовета республики Ефим Фикс.

Глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов также полагает, что сооружение новой дамбы не повлияет на ситуацию в республике. Он заявил, что после преодоления нескольких организованных Киевом блокад, Крым обрёл полную независимость от Украины и не нуждается в её ресурсах.

«Дефицита воды для нужд крымчан нет. Новая дамба по факту никак не повлияет на обстановку в республике и больше призвана спасти украинских аграриев, приграничные с Крымом земли которых около трёх лет остаются без орошения», — цитирует Смирнова РИА Новости.

Глава комитета крымского парламента по социальной защите Александр Шувалов подтвердил, что проблем с водой в Крыму нет, и посоветовал украинским властям «забетонировать вокруг себя вообще всё».

«У нас в Крыму с водой всё в порядке, проблем никаких нет. А вот украинским властям можно посоветовать забетонировать вокруг себя вообще всё. Но это их не спасёт», — уверен крымский чиновник.

Новая дамба снабжена двумя сегментными затворами, позволяющими в любой момент открыть ток воды на 300 км Северо-Крымского канала, пролегающих по территории Крыма. Украина перекрыла водоснабжение по Северо-Крымскому каналу ещё в мае 2014 года после воссоединения полуострова с Россией и отказывается открывать ток воды до возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев тогда охарактеризовал действия Украины по перекрытию Северо-Крымского канала как «абсолютно недружественные и политизированные». Изначально крымские власти заявляли о готовности платить за воду, поставляемую по Северо-Крымскому каналу, но впоследствии от этой идеи отказались в пользу бурения скважин и строительства водоводов.

При поддержке Министерства природы России были сооружены три водозабора, обеспечивающих Крым питьевой и бытовой водой. Также планируется проложить до Керчи магистральный водовод, который должен решить проблему водоснабжения части полуострова.

Северо-Крымский оросительно-обводнительный канал был построен в 1961–1971 годах для обеспечения водой территорий рискованного земледелия в Херсонской и Крымской областях. Забор воды производился из Каховского водохранилища, специально сооружённого в нижнем течении Днепра.

Технологически среднегодовой водоток по каналу составляет 380 кубометров в секунду, причём на нужды аграрного сектора Херсонской области обычно уходило 60–80 кубометров в секунду, остальной поток шёл в Крым.

Через Северо-Крымский канал обеспечивались до 85% потребностей Крыма в пресной воде, но в 2014 году подача воды на полуостров по каналу была прекращена с помощью сооружения временной дамбы, функции которой и должно взять на себя новое гидротехническое сооружение.

После перекрытия Украиной подачи воды крымский участок Северо-Крымского канала был переоборудован для переброски воды из горных водохранилищ Белогорского района на восток полуострова. Так с 2014 года основной объём воды в крымскую часть канала поступает через Новоивановский гидроузел, перенаправляющий часть стока реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал.

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