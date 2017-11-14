Как государство Лилипутия отмечало юбилей Гиганта

В России прошёл большой юбилей великого всемирноисторического события. Но, вот поди ж ты, государевы мужи опозорились в очередной раз, зарыли голову в песок и сделали вид, будто ничего не случилось. В очередной раз власть показала свой мелкий, мелочный, близорукий, шкодливый характер. В очередной раз власть показала, что идеология в стране есть, и она втихаря тупо и упорото её навязывает и насаждает, и имя этой идеологии – антисоветизм, белогвардейщина, власовщина – КВ

Лилипутинцы пытались вытеснить память о Красном Гиганте, спроецировать его бытие на сегодняшние жалкие реалии, заместить, и просто отрицать.

Государство Лилипутия отмечало юбилей Гулливера. При этом связанный бесчисленными путами Гулливер дожидался своей участи. Большинство императорской челяди считало, что Куинбуса Флестрина надо убить. Элиту лилипутов крайне раздражало, то обстоятельство, что на фоне Гулливера они выглядят смешно и ничтожно. Человек-Гора разгромил вероломно напавшее на Лилипутию государство Блефуску, запустил в небеса лодку с лилипутами на борту, построил заводы и каналы.

Императорская же элита умела лишь воровать и устраивать представления – пляски на канате и прыжки-ползание под императорскую палку. Тем более, что предстояли очередные перевыборы главы бескрайней Лилипутии. Его и так донельзя дискредитировали выставившие свои кандидатуры «королевские подушки», компанию которым составили портовые шлюхи… Ну и так далее…, впрочем, довольно поверхностных иносказаний.

Главное событие недели – безусловно, столетие Революции. А также то, как отмечала его современная Россия. В сущности, что случилось сто лет назад? Большевики продолжили Февральскую буржуазную революцию. Довели ее до логического конца. Буквально осуществили народные чаяния, которые все эти «временные» вывесили перед народом, как морковку перед ишаком. Дали мир. Дали землю крестьянам, а фабрики рабочим. Установило такие стандарты социальной справедливости, до которых остальное человечество доходит лишь сейчас. Достижения созданного ими государства до сих пор, несмотря на усилия «нано-элиты» каким-то образом держат на плаву четвертованную страну. Естественно, «нано-элита» ненавидит поверженного великана. Как Иуда ненавидел Христа, как любой предатель ненавидит предаваемого. Ненавидит, но побаивается. Лилипуты, липутины (персонаж «Бесов») и лилипутины люди неглупые и знают силу Гулливера. Как и любых предателей, их не любят, хотя их услугами охотно пользуются. Красную Страну-Гору ненавидели. Лилипутию презирают.

Это презрение выражается в унизительных санкциях, в наглом игнорировании национальных интересов, в мелких сволочизмах, типа надругательства над флагами, и спортивной обструкции.

И хотя «правящая элита», – невиданный в истории клубок патентованных иуд, жулья и уголовников, – победила, демократично расстреляв из танков собственный парламент, спокойствия нет. «Спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих» не получается». Это из «Зимних заметок о летних впечатлениях». Портрет буржуазии Второй Империи. Не получалось в эпоху Достоевского, не получается и сейчас, хотя современная Россия по духу, да и по многому другому – абсолютная копия Франции Наполеона III.

Что остается лилипутинской элите? Здесь мы переходим в область психоаналитики. Член РедЬколлегии Евгений Лукин, когда писал свою повесть «Лечиться будем» перечитал тонны специальной литературы и вполне может быть консультантом по этим вопросам.

Итак, каким образом бороться с комплексами Иуды и собственной неполноценности?

Фрейд предлагает несколько основных защитных механизмов — это вытеснение, проекция, замещение, регрессия и отрицание. И хотя практически каждый фрейд – ворюга (свои основные идеи этот шарлатан спер у Шопенгауэра, хотя по методу Шопенгауэра же «вытеснял» этот прискорбный факт в подсознание) давайте рассмотрим эти механизмы.

Лилипутинцы пытались вытеснить память о Красном Гиганте, спроецировать его бытие на сегодняшние жалкие реалии, заместить, и просто отрицать. Все вместе это дало такую регрессию, что даже наша несерьезная газета испытывала почтительное изумление.

Итак, 7 ноября – день воинской славы России. Ну, классическое же замещение! Великий эпический парад на Красной площади, когда Советская держава под руководством Сталина (о, этого пытался «вытеснить» еще лысый лилипутин Хрущов) противостояла гитлеровскому Евросоюзу, проводился по какому поводу? Напомнить, вам, «отрицалы»?

Это была 24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Лилипутии уже двадцать пять лет. Что вы-то можете подобного припомнить из своей истории, карлики, кроме феерического воровства?

И вот – парад по случаю Парада, по случаю юбилея непонятно чего. Лилипуты включили механизм «регрессии». Цитируем: «Регрессия предполагает определенную генетическую последовательность и обозначает возврат субъекта к уже пройденным этапам».

Начали с Минкина Минина и Пожарского. Потом показали кутузовских гренадеров. А потом… В атаку пошли тачанки с красноармейцами с… голубыми звездами! Sic! Присмотревшись, можно было понять, что звездочки на буденновках все-таки красные, но маленькие и обрамленные непропорционально широкой голубой каймой. Ну, это уже «определенная генетическая последовательность» шоуменов лилипутинского ТВ. Тут уж ничего не поделаешь. Хорошо, хоть на этот раз Мавзолей не драпировали. Иначе бы разящая неискренность действа превысила бы все безумные пределы.

Завершили шоу по Фрейду гламурные лыжники и пехотинцы. Очередная кость «патриотизма» народу брошена. Можно с облегчение вытереть душистыми салфетками руки (пришлось-таки пообщаться с народом) сесть в просторные лимузины и укатить на свои виллы в ближнем и дальнем зарубежье.

Конкурировать по степени лицемерия и дебилизма с этим парадом по случаю может лишь празднование в Узбекистане столетия… нет не Революции, а партийного функционера Рашидова. Тоже «вытеснение» по-байски. По-плейбайски.

Между тем мир отметил юбилей Революции скромно, но достойно. Даже на митинг к Зюганову съехались представители более восьмидесяти стран. Как заметила обозревательница с «Евроньюс»: «Революция по-прежнему актуальна».

Отмечали дату Китай, Вьетнам, Куба…

Кстати, на этой неделе на каком-то телетоковище некий бравый Франц предлагал вернуть на Кубу «наши» базы. Педросс Клинцевич рассуждал об этом, как о деле решенном. А кубинцев ты спросил, дядя? Что они думают о вашей Лилипутии? Мир помнит, как брезгливо Рауль сбросил шаловливую ручонку Обамы, когда тот вознамерился покровительственно потрепать брата Кастро по плечу.

А сам Фидель сказал когда-то: «Мы всем обязаны великому социалистическому Советскому Союзу. Мы ничем не обязаны буржуазной России».

Зато «буржуазная Россия» задолжала многим. И прежде всего собственному народу. В том числе и подобными историческими реконструкциями – «вытесняющими», «замещающими» и в итоге – «отрицающими».

Остальные события недели как-то тоже ложатся в тему психоаналитики, переходящей в психиатрию.

Трамп на парфорсе безумного Конгресса, пытается обеспечить себе хоть небольшую степень свободы, но в итоге сводит все к бизнесу…

Круги близкие к МОК запустили фейк о недопущении русского гимна и флага на Олимпиаде. Вполне реально лишив наград и спортивного будущего российских атлетов. О, спорт! Ты, чо!..

На Украине безумие переходит в хроническую фазу.

В Саудовской Аравии началась борьба с коррупцией. Конец счастливой Аравии…

Когорту ксюш-претендентов на пост императора Лилипутии пополнили конкретные шлюхи…

Ну и так далее…

Здоровья и удачи всем хорошим людям!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109847/21329/-