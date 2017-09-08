Как долго еще будет укрепляться рубль?

В последние несколько месяцев российская валюта демонстрирует удивительную стойкость и продолжает укрепляться к доллару США несмотря на рост геополитических рисков.

Однако этот процесс вскоре может обратиться вспять. Дело в том, что все ожидания дефолта США и остановки работы правительства провалились, Сенат США на заседании в четверг одобрил законопроект о повышении потолка госдолга.

Но само по себе повышение не так критично, как объем долларовой ликвидности, которую американский Минфин изымет с рынка за счет размещения госдолга: $501 млрд всего за квартал.

Это рекордный объем с 2009 г. Чем это грозит для российской валюты? Резкий рост доллара, а значит удар по нефти и активам развивающихся стран. Крупные инвесторы постараются вывести средства с развивающихся рынков, так как на ближайшие месяцы тренд будет складываться не в их пользу, а волна фиксации прибыли грозит серьезным ослаблением валютам многих развивающихся стран, а также рынкам активов, предупреждают в Deutsche Bank.

Но не только развивающиеся страны под угрозой, евро также должен почувствовать усиливающееся давление. Некоторые эксперты уже говорят, что к концу года курс евро к доллару упадет ниже паритета.