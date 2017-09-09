Как день рождения КНДР может стать для мира катастрофой

Есть два дня в году, которые мир ожидает с особым напряжением. Пятнадцатое апреля — день рождения Ким Ир Сена, 9 сентября — День образования КНДР. Эти праздники в Северной Корее традиционно отмечают не только масштабными военными парадами, но и более реальной демонстрацией военной мощи: испытательными взрывами ядерных зарядов и стартами их потенциальных носителей — баллистических ракет.

Нынешняя, 69-я годовщина создания КНДР вызывает особую тревогу. В последние месяцы Пхеньян активно наращивает свой ракетно-ядерный потенциал, взрывая все более мощные заряды и запуская все дальше летящие ракеты, которые уже способны достичь побережья Америки.

Утром 3 сентября Северная Корея сообщила о создании и успешном испытании водородной бомбы, которая может быть размещена в боеголовке новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), созданной в стране.

Фото: AP Photo / Jon Chol Jin

На фото: Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017

Буквально на следующий день южнокорейская разведка зафиксировала транспортировку северокорейской МБР к западному побережью. В Сеуле предположили, что к 9 сентября готовится очередной старт, и не исключили, что в этот же день могут быть проведены и очередные испытания ядерного оружия.

Санкции и противоракеты

Ракетно-ядерная активность Пхеньяна беспокоит и страны-соседи в регионе, и их союзников во всем мире. Лидеры США, Китая, Южной Кореи, Франции созваниваются и проводят консультации.

После того как КНДР объявила о проведенных испытаниях водородной бомбы, президент США Дональд Трамп согласился поставить Сеулу оружие и военную технику на миллиарды долларов. Ускоренными темпами идет поставка в Южную Корею американской ПРО THAAD, что вызывает явное неудовольствие Пекина.

Из Вашингтона в адрес КНДР все реже звучат голоса дипломатов и все чаще — военных.

«Мы ясно дали понять, что у нас есть возможность защитить себя и своих союзников — Южную Корею и Японию — от любых атак, и наши союзнические обязательства остаются нерушимыми», — заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис возле Белого дома после экстренного совещания Совета национальной безопасности.

Фото: AFP 2017 / Nicholas Kamm

На фото: Министр обороны США Джеймс Мэттис выступает у Белого дома с заявлением о ситуации в Северной Корее. 3 сентября 2017

Военные действия США против Северной Кореи не исключает и президент Трамп. По его словам, они нежелательны, но возможны, хотя и не неизбежны.

«Военное решение, конечно, опция. Но это нежелательная опция», — сказал президент США, добавив, что «недопустимое поведение Северной Кореи должно быть остановлено».

Вашингтон внес в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающей новые санкции против Пхеньяна. Ранее США ввели односторонние санкции в отношении КНДР (а заодно против Ирана и России). При этом Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на Китай с целью убедить его прекратить все торгово-экономические отношения с Северной Кореей.

Непокладистый Ким

Российскую позицию обозначил президент Владимир Путин, который заявил о неэффективности наращивания давления на КНДР с помощью санкций, бессмысленности разворачивания новых противоракетных систем и разжигания вокруг Корейского полуострова военной истерии. По его словам, в Северной Корее скорее «траву будут есть», но не откажутся от своей ракетно-ядерной программы до тех пор, пока не будут чувствовать себя в безопасности.

Обеспечить безопасность, по словам Путина, может лишь восстановление международного права, и путь к этому лежит через диалог между всеми заинтересованными сторонами.

В итоге у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не должно остаться никаких опасений, связанных с угрозой их уничтожения.

Подтверждением служит поведение Северной Кореи в лице ее лидера Ким Чен Ына. На каждую явную или неявную угрозу в адрес своей страны он отвечает недвусмысленной встречной угрозой.

В ночь на 9 августа северокорейские военные объявили, что рассматривают возможность нанесения ракетных ударов по американским базам на острове Гуам. В ответ Трамп предупредил, что Пхеньяну следует «очень сильно нервничать», если он что-то задумал против США. Следом Ким Чен Ын приказал своей армии быть готовой ударить по Гуаму.

Добавили немало масла в огонь и проведенные в конце августа США и Южной Кореей совместные военные учения Ulchi-Freedom Guardian на Корейском полуострове. Пхеньян предупреждал, что расценит их как военную провокацию, с аналогичным предупреждением выступил и российский МИД, однако маневры все равно были проведены, и это значительно усилило напряженность в регионе.

Россия и Китай выступили с предложением «двойной заморозки», при которой КНДР приостанавливает все ракетно-ядерные испытания, а США и Южная Корея воздерживаются от проведения учений — его американский постпред на заседании Совбеза ООН решительно отвергла.

Фото: REUTERS / KCNA

На фото: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР

Тем временем обмен угрозами идет по нарастающей, и нагнетание военной риторики, конечно же, не ведет к разрядке, а лишь приближает опасность развязывания войны между ядерными государствами, делая катастрофу все более реальной.

У горы может «снести крышу»

Впрочем, как заявляют китайские специалисты, катастрофа может произойти и без войны. По словам сотрудника ядерной программы КНР Вана Найяня, существует реальная опасность разрушения горы в горном массиве Пангги-ри.

Ранее исследователи из китайского Университета науки и технологий в Хэфэе (провинция Анхой) заявили, что, скорее всего, пять последних северокорейских ядерных испытаний были проведены именно в недрах этой горы. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По уверениям ученых, их вычисления отличаются большой точностью — погрешность составляет не более 100 метров. По всей вероятности, речь идет о горе Мантапсан, где, как и раньше предполагалось, осуществляются ядерные взрывы.

Фото: AP Photo / Ahn Young-joon

На фото: Мужчина смотрит новости на Сеульском вокзале, сообщающие о ядерных испытаниях КНДР, проводимых в недрах горы Мантапсан. 9 сентября 2016

Ван Найянь утверждает, что уже при следующем испытании может произойти обрушение горы. При этом штольня, где осуществляются взрывы, обнажится, и радиация оттуда распространится по всему региону.

«Мы называем это „сносом крыши“. Если гора рухнет и штольня откроется, то наружу вырвется очень много плохого», — сказал Ван Найянь.

По утверждению специалиста, для такой катастрофы есть целый ряд предпосылок. Во-первых, рельеф самой горы не очень подходит для ядерных испытаний, но ограниченная территория Северной Кореи вряд ли давала возможность для выбора.

Во-вторых, вертикальная штольня создавала бы меньшую опасность, но ее строительство обошлось бы значительно дороже, и северокорейское руководство решило ограничиться более дешевым горизонтальным вариантом.

Наконец, в-третьих, частые взрывы и нарастающая мощность зарядов создают дополнительную угрозу разрушения горы.

Угроза для соседей

По сообщению китайского правительства, мощность последней взорванной бомбы составила 108,3 килотонны в тротиловом эквиваленте — это в 7,8 раза больше, чем мощность американской бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму. И это самый мощный из ядерных зарядов, когда-либо приведенных в действие в Северной Корее.

На фото: Место проведения ядерных испытаний КНДР

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Взрыв сопровождался искусственным землетрясением, и геологи считают, что повторное дрожание почвы, наблюдавшееся через восемь минут после взрыва, могло указывать на обрушение штольни, в которой производились испытания. Китайские мониторинговые станции зафиксировали тенденцию к повышению уровня радиации в районах КНР вблизи места взрыва.

В случае если разрушение горы, об опасности которого предупреждают китайские специалисты, действительно произойдет, то волны радиации, вырвавшейся из нее, могут распространиться на территорию Китая и России — к границам с ними испытательный полигон находится значительно ближе, чем к Южной Корее.

Владимир Ардаев