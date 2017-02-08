Как буксуют социальные программы в кризис

То, что количество нищающего населения будет с каждым годом увеличиваться на порядок — уже всем ясно. Ясно, что количество нищих в это время будет спускаться на уровень «выживания». Для них нужно особая программа-проект, которую и предлагает «Минпромторг», о чем недавно сообщил министр Мантуров. Предполагаются социальные карточки на 1 400 р. на которые можно будет приобрести только отечественные скоропортящиеся товары. Крупы и консервы туда не входят. Но денег на это не заложено в бюджете. Возможно, их откуда-нибудь и возьмут в рамках антикризисных мер.

Но самое интересное, что данная программа столкнулась с яростным сопротивлением Минфина (http://www.mk.ru/economics/2017/02/07/manturov-obyasnil-kak-mozhno-budet-ispolzovat-produktovye-kartochki.html), так как для народа у него другая программа ныне в почете, а именно, выпустить для народа народные облигации займа на 30 млрд «серебрянников» , чтобы научить его «грамотности».

Понятно, что проблема «нищих» минфин не интересует, его интересует другое. Правительство вообще хотело для своей экономии, отменить льготные 10-% ставки НДС на продовольствие, что по мнению специалистов, привело бы к удорожанию продуктов. Те тоже ссылались на проект Минпрпомторга о помощи малоимущим, однако откуда взялись бы деньги, которые не предусмотрены бюджетом — никто не сказал. Какое-то лукавство получается. Но вот санкционные продукты никто «нищим» в ночлежку не отдаст. Продукты решили уничтожать, чтобы никому не достались. Это принципиальная позиция.

В программе Минпромторга так же на будущее — предусматривались и социальные столовые, однако учитывая наше чиновничье скупердяйство, шансы для этого маловероятны.

То бишь, на простое «выживание» людей денег не заложено. Хотя всем известные социальные программы западного капитализма – нашему, ну никак не подходят. Впрочем, народу не привыкать осваивать «бабушкины» дачные участки.

Вопрос времени — когда снова появятся призывники с дефицитом массы тела, первые жертвы голодных смертей, чтобы стало понятно, что мы опять на том же дне.

Уже сейчас люди осознали, что медицина для них недоступна по причине огромных цен на лекарства, ограниченности — койко-дней, кои предусмотрены им, а доктора сокращены, оставшиеся поставлены на конвейер, где каждому пациенту выделен минимум времени, а очереди большие. А это значит, что люди оказывается в состоянии хронической «недолеченности». Это вызывает хронические формы заболеваний. Опять гонит и гонит людей в больницы. Тоже замкнутый круг.

Я еще помню те времена, когда с одной стороны фиксировали смерти от голода, а финансовые -экономические структуры рапортовали о темпах роста, росте процентов, ВВП, статистике улучшения показателей, которые свидетельствовали о правильном пути правительства.

Когда появится первая социальная «ущербная» на 1 400 рублей программа без круп и консервов — неизвестно, в бюджете на неё денег нет.

Если это и есть декларируемое «социальное» государство, то в нём скоро и «социума» то и не останется. Многие помнят события голодной смерти 2015 года: «В России от голода умирают старики» ( http://vlasti.net/news/222569)

Тогда многие возмущались «как так можно экономить на беззащитных и нищих стариках». Это преступление.

Но когда наступили более жесткие последствия кризиса после «девальвции» , началось тотальное обнищание, рост цен на ЖКХ, продукты питания, лекарства, все эти проблемы упали на ноши таких же нищих стариков, они стали недоедать, кто-то из рациона исключил молоко, оставив чай. Кто-то проявил к ним жалость и сострадание? Старики еще не знают насколько в правительстве ещё «девальвируют» его рубль, чтобы он и булочку брал не с начинкой, а перешел на «безначинку».

Недавно ВВП защищал Трампа, говоря о девушках с пониженной «социальной ответственностью». ВВП сказал, что в России они у нас «лучшие». Не пора ли обратить ему свой взор на собственный «финансово-экономический блок» и сделать то, что делает альфа-самец в «гареме».т.е. «повысить» «социальную ответственность» указанного блока. Может быть социальные программы тогда начнут придумываться и проходить скорее. Програмки то есть. Ехать все время на «пониженной» — может и выглядит «рационально», но далеко все равно не уедешь, куда бы кто не планировал ухать.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17110/-