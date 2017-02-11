Как «Азов» делает из детей нацистов

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Бандформирование «Азов» уже в школах. Они рассказывают украинским детям, как правильно «убить русского в себе». Пройдёт два-три года и их ряды, ряды нацистов, возрастут многократно.

Что делать нормальным людям? Как сопротивляться украинской нацистской заразе?

«Все вы знаете о батальоне «Азов», который давно превратился в полка, за одно пустил щупальца метастазы по всей территории Украины в виде своего гражданского корпуса», — сказал Константин Долгов.

Метки по теме: Азов; Война на Донбассе; Гражданская война на Украине; Константин Долгов; новости Украины; Украина; фашисты н Украине

По материалам: http://news-front.info/2017/02/11/kak-azov-delaet-iz-detej-nacistov/