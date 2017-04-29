Кабинеты и дома крымских чиновников начали заваливать мусором

Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что под двери двух руководителей муниципалитетов, которые отвечают за уборку вверенных им территорий, был выгружен мусор.

Так, выгрузка мусора была проведена под дверьми кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова и под воротами главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко.

По словам министра, на территории данных муниципалитетов остаются не убранными свалки отходов по десять тысяч кубометров.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на Международном экономическом форуме в Ялте, что вопрос обращения с бытовыми отходами в Крыму волнует его больше, чем в других регионах.