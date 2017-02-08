Украина 

К убийству Гиви причастна украинская ДРГ, — прокуратура ДНР

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К убийству Гиви причастна украинская ДРГ, — прокуратура ДНР | Русская весна

По данным прокуратуры ДНР, теракт, в результате которого погиб комбат «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.

В ведомстве добавили, что уже удалось выйти на предполагаемых убийц Гиви.

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«Нам известно, что это за люди. Мы их найдём, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», — заявили в прокуратуре ДНР.

В ведомстве добавили, что убийства Гиви и Моторолы являются звеньями одной цепи.

Информацию о гибели комбата «Сомали» уже подтвердил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Мы с прискорбием можем подтвердить этот факт», — сказал он журналистам.

В Минобороны ДНР добавили, что в связи с терактом в Республике усилены меры безопасности. Жителей просят соблюдать спокойствие.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486538044

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