К убийству Гиви причастна украинская ДРГ, — прокуратура ДНР
По данным прокуратуры ДНР, теракт, в результате которого погиб комбат «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.
В ведомстве добавили, что уже удалось выйти на предполагаемых убийц Гиви.
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«Нам известно, что это за люди. Мы их найдём, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», — заявили в прокуратуре ДНР.
В ведомстве добавили, что убийства Гиви и Моторолы являются звеньями одной цепи.
Информацию о гибели комбата «Сомали» уже подтвердил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«Мы с прискорбием можем подтвердить этот факт», — сказал он журналистам.
В Минобороны ДНР добавили, что в связи с терактом в Республике усилены меры безопасности. Жителей просят соблюдать спокойствие.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486538044