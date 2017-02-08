К убийству Гиви диверсанты долго готовились (ФОТО, ВИДЕО)

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Эпицентр взрыва — кабинет Михаила Толстых, командира мотострелкового батальона «Сомали», ставшего за три года легендарным. Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт, Дебальцево, авдеевская промзона… Несколько ранений, десятки виртуальных похорон. Всякий раз сообщения о гибели человека-легенды и любимца прекрасного пола опровергались им же самим в присущей ему ироничной манере.

Выборы в ДНР в ноябре 2014 года. Фото: Александр Коц, Дмитрий Стешин

— Почему «Сомали»? — спросил я его как-то в Иловайске.

— Со Славянска еще пошло, — улыбнулся он. — Когда только начиналось, мы ходили в шлепанцах, шортах и с автоматами. Ну прям как сомалийские пираты. Так и пошло.

А вот прозвище «Гиви» взял еще во время службы в украинской армии. Оттрубил два года в учебном центре «Десна», уволился с должности командира танка. В одном из интервью он говорил, что имеет грузинские корни, и позывной взял в честь своего деда, который воевал в Великую Отечественную…