К убийству Гиви диверсанты долго готовились (ФОТО, ВИДЕО)
Спецкор КП.ру Александр Коц передает с места события.
После мощного взрыва окна вылетели со всех сторон шестиэтажного здания батальона «Сомали». Последовавший пожар закоптил фасад, придав ему траурно зловещий вид. В развороченном оконном проеме мелькают фигуры экспертов и спасателей. Пожарные, потушив пламя, сворачивают каменеющие на морозе рукава. Выставленная по периметру охрана с автоматами пытается корректно отгонять зевак со смартфонами.
Место гибели «Гиви» — штаб-квартира батальона «Сомали» в Макеевке. Фото: Виктор Гусейнов
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Эпицентр взрыва — кабинет Михаила Толстых, командира мотострелкового батальона «Сомали», ставшего за три года легендарным. Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт, Дебальцево, авдеевская промзона… Несколько ранений, десятки виртуальных похорон. Всякий раз сообщения о гибели человека-легенды и любимца прекрасного пола опровергались им же самим в присущей ему ироничной манере.
Выборы в ДНР в ноябре 2014 года. Фото: Александр Коц, Дмитрий Стешин
— Почему «Сомали»? — спросил я его как-то в Иловайске.
— Со Славянска еще пошло, — улыбнулся он. — Когда только начиналось, мы ходили в шлепанцах, шортах и с автоматами. Ну прям как сомалийские пираты. Так и пошло.
А вот прозвище «Гиви» взял еще во время службы в украинской армии. Оттрубил два года в учебном центре «Десна», уволился с должности командира танка. В одном из интервью он говорил, что имеет грузинские корни, и позывной взял в честь своего деда, который воевал в Великую Отечественную…
Боевые награды Михаила Толстых. Фото: Владимир Веленгурин
— Это был не самый громкий взрыв, который мы слышали за последние три года, — рассказывают жители близлежащих домов. — Окна слегка задрожали, но когда стреляет артиллерия, ощущения совсем другие.
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Одна из первых версий, которая появляется у следственной группы на месте — атака реактивным пехотным огнеметом «Шмель». Судя по всему, диверсанты долго готовились к этому теракту, выясняя расположение кабинетов и распорядок дня комбата Гиви. Возможно Михаил включил свет, и это стало сигналом для убийцы — командир батальона в кабинете. Дальше — дело техники. Термобарический заряд влетает в окно, распыляет топливную смесь, резкий перепад давления и взрыв, выжигающий все живое в объеме до 80 кубических метров. По разрушительной силе РПО «Шмель», который может с легкостью переносить один стрелок, не уступает 122-мм гаубичному снаряду.
Судя по всему, диверсанты долго готовились к этому теракту. Фото: Виктор Гусейнов
В Донецке мало кто сомневается, что убийство Михаила Толстых — это спланированный теракт, организованный спецслужбами Украины.
— Гиви давно у них был очень сильным раздражителем, — рассказал мне один из подчиненных Михаила. — Они его ненавидели также, как в свое время Моторолу. Помнишь же кадры из аэропорта, когда Гиви взял пленных укропов вместе с их полковником. Их тогда на убой свои же отправили, сказали, что дорога свободна, проедете до терминала. А терминал уже был наш.
Да, Миша был вспыльчив и иногда жесток. Но он все-таки оставил их в живых. Не убил, не расстрелял, не покалечил. Теперь тот полковник уже дома и с бигбордов рекламирует службу в украинской армии. Он своей жизнью Гиви обязан, на самом деле. Он ту колонну мог бы и из танков расстрелять. После того случая только ленивый на Украине не клялся убить Гиви.
Я конечно понимаю, что на войне люди погибают. И даже лучшие из нас не застрахованы. Обидно, что не в бою. Они просто не способны были сделать это по-мужски. Получили по зубам на промке, провалили свое наступление, надо как-то реабилитироваться… Вот и устроили «праздник» Украине, чтобы отвлечь от своих неудач. Но нас это не сломит. Только злее будем.
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Донецк, май 2015 года. Легенды Донбасса — «Гиви» (Михаил Толстых) и «Моторола» (Арсен Павлов). Фото: Владимир Веленгурин
По сути, то, что произошло с Гиви, Мотором, главой народной милиции Анащенко, Мозговым, Дремовым — все это акты государственного терроризма, взятого на вооружение официальным Киевом. Обезглавливать группы протестов, выбивать лидеров — эта тактика была взята на вооружение Службой безопасности Украины еще в 2014 году во время волнений в Харькове, Одессе, Донецке и Луганске. Где-то масштабы арестов были катастрофическими, где-то практически не повлияли на будущие события, лишь объединив людей. Сейчас эта тактика просто вышла на новый, кровавый уровень.
Да, гибель легендарных командиров — это сильный психологический удар. На похоронах Моторолы я видел плачущих мужиков, за плечами которых два года боев и десятки ранений. Но эмоции уходят, остается дело, начатое погибшими. И убийство одного человека, вряд ли способно всерьез повлиять на судьбу всего батальона. Жива «Спарта» Моторолы. Будет жить и «Сомали» Гиви.
Александр Коц
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486552070