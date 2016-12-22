К скандалу между МВД и шоу «Ревизорро» подключился Роспотребнадзор

Скандал между МВД и шоу «Ревизорро». В Роспотребнадзоре заявили о том, что сообщения, которое появляются в СМИ, а также различные телепроекты, которые в своих выпусках сообщают о нарушениях в сфере общественного питания, является основанием для того чтобы инициировать проверки заведений. Именно такой была реакция ведомства на заявление МВД. Напомним, что ранее представитель МВД заявил, что программа «Ревизорро» не имеет права самостоятельно проводить проверки ресторанов и других заведений.

Ранее Анна Попова, которая является руководителем Роспотребнадзора, выступила с уточнением, что после сюжетов программ «Ревизорро», «Контрольная закупка» и других ТВ проектов, несколько объектов, которые до недавнего времени осуществляли свою деятельность с нарушениями, были закрыты.

Стоит напомнить, что скандал, который вокруг популярной программы «Ревизорро», выходящей на канале Пятница!, разгорелся из-за ряда проверок, которые были проведены в столичных заведениях Еленой Летучей. То, что происходит на кухне некоторых заведений столичного общепита, вызвало возмущение у журналистов и блогеров. Также с негодованием они отнеслись к поведению администрации ресторанов и кафе, к которым для проверки приходили журналисты.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7879-k-skandalu-mezhdu-mvd-i-shou-revizorro-podklyuchilsya-rospotrebnadzor.html