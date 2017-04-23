К чему принуждают Трампа в Южной Корее?

Поначалу я не стал обращать особого внимания на эту ежегодную северокорейскую постановку, поскольку каждый год происходит одно и тоже действие и никаких последствий за собой не несёт.

Но оказывается, в этом году всё куда более серьёзнее, чем кажется. Конечно, не настолько серьёзно как снова трубят СМИ, и никакого «ядерного пепла» разумеется не будет, но проблемы непременно возникнут.

В этом году прослеживается более жёсткий ультиматум в адрес КНДР, что повлекло за собой очень жёсткие санкции Китая против Южной Кореи. К тому же, на серьёзное обострение намекает совсем неожиданное право вето, которое недавно наложила Россия в совете безопасности ООН. То есть корейским обострением будет заниматься не только Китай, но и его верный союзник.

Каждый год на границе двух Корей США проводят совместные учения со своим старым сателлитом в южной части полуострова. И каждый год происходит нечто похожее на сегодняшние события. Если бы американцы не поднимали вокруг Северной Кореи такой медийный шум, то наверное никто бы и не знал, что такое КНДР, как не знали три года назад про Украину.

Собственно, этот информационный шум не делается просто так и главным образом направлен на мировое сообщество, чтобы все знали, что есть такая страна, которая вздумала не подчиняться Америке, благодаря чему имеет экономические проблемы.

Каждый год учения носят чисто провокационный характер, поскольку проводятся вблизи границ КНДР и эмитируют нападение. Конечно же, Ким Чен Ын не может оставить подобные имитации без внимания, поскольку от имитации до реального нападения может быть всего один шаг.

Кроме провокационных учений, США выступает против ядерных испытаний в КНДР и их ядерное становление. Забегая вперёд, могу подчеркнуть, что США сами прилагали все усилия для развития данного вооружения в Северной Корее. К тому же, им почему-то всегда мешали успехи КНДР в космосе.

А всё началось сразу же после распада СССР, когда Штаты радостно начали потирать руки на дружественные Советам страны. После распада СССР, Северная Корея потеряла энергетического донора и сильного военного союзника. В первую очередь, КНДР понимала, что без помощи СССР ей так просто не выжить, иначе корейцы будут следующими после Югославии.

В КНДР построили реактор мощностью 5 МВТ, благодаря которому можно было нарабатывать оружейный плутоний и питать электричеством свои города. В этом было положено начало ядерного щита и энергетической независимости Северной Кореи.

Заметив северокорейскую тенденцию атомного развития, США не могли закрыть на это глаза и спустить дело на тормозах. Необходимо было вмешаться, чтобы оставить страну без электроэнергии и самозащиты. В 1994 году было подписано «Рамочное соглашение», по которому КНДР обязались заморозить ядерную программу (остановить строительство и использование реакторов вкупе с обогащением урана), прекратить извлечения плутония из топливных сборок реакторов и демонтировать все объекты, хотя бы близко намекающие на ядерный потенциал в перспективе. В обмен на это США обещали поставки топливного мазута и строительство двух легководных реактора по 1000 МВт каждый, взамен остановки реактора мощностью 5 МВТ.

Время шло, а новые реакторы так и не были построены, до самого прихода американского президента Буша в 2001 году. Северная Корея так и жила все 7 лет практически без электричества. Это не мешало Бушу выдвигать всё новые требования в адрес КНДР и включить её в «страны-изгои». В 2002 году в КНДР официально возобновили ядерную программу и выставили собирающих госданные инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из страны.

Через год начались Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР, где США снова обещали построить свои легководные реакторы. В обмен на очередные пустые обещания, Северная Корея должна была не просто вновь заморозить ядерную программу, а уничтожить уже созданную ядерную инфраструктуру и опять жить без электричества.

КНДР вполне предсказуемо отказались от данной затеи, и было решено, не обращая внимания на самые жёсткие санкции, идти своим собственным путём.

После ухода от мирового сотрудничества, Северная Корея значительно нарастила экономический потенциал и громко заявила о своих намерениях жить так, как необходимо стране, а не всему миру.

Как видно, Штаты более 10 лет намеренно тормозили развитие северокорейцев, удерживая их от слишком высоких ставок, но так, чтобы это не мешало им наращивать ядерную мощь.

После прихода американского милитариста Буша мл., КНДР намеренно была спровоцирована на возобновление ядерной программы, что давало вероятный очаг дестабилизации вблизи китайских границ. Северная Корея для Китая — то же самое, что представляет собой Украина для России. Конфликт на союзных Китаю территориях способен сыграть против поднебесной очень похожую партию.

Но судя по событиям конца прошлого века, большая война с КНДР не выгодна самим Штатам.

Вопрос развязывания войны на Корейском полуострове озвучивался ещё в 1994 году, при президенте Билле Клинтоне. Но после подсчётов вероятных потерь, в администрации Клинтона вынуждены были пойти на переговоры с Пхеньяном.

Предполагалось, что число убитых составит от 500 тыс. до 1 млн. человек, а финансовые потери превысят 61 млрд. $. Да и южнокорейская экономика оскудеет на 1 трлн. $, что неминуемо отразится на благосостоянии США. Дороговато, в общем.

Сегодня конфликт проводится под патронатом Дональда Трампа, который явно дал понять, что он не чей-то там агент и далеко не так предсказуем, как его преподносят. И это лишь начало его президентской биографии, которая сулит ещё немало негативных эпизодов.

Первый эпизод уже показал, что Трамп ничем не отличается от остальных президентов, которые, собираясь дружить со всеми странами, получают премии мира и развязывают очередную войну. Кстати, кто-нибудь может назвать такого американского президента, при котором не было ни одной войны? То-то же. Таких нет, и наверное никогда не будет.

Новый Трамп сначала действует, а потом объясняет свою позицию. «Я не хочу говорить о том, что я делаю или думаю. Я не буду поступать, как другие администрации», — заявил Трамп.

На первый взгляд, это позиция сильного и независимого игрока, но если хорошо задуматься, то складывается такое впечатление, что он слепо выполняет команды и только потом получает речевую методичку. Удобная позиция для марионетки.

Как вы думаете, почему он так и не встретился ни с одним мировым противником? Потому что считает остальных ниже рангом? Нет. Он просто не знает, о чём и как нужно говорить. Вот и весь секрет.

Разумеется, что он ещё включится в большую политическую игру, но не так быстро. Для начала необходимо вклиниться, притереться, осмыслить всю позицию и саму суть американского закулисья, и только потом достойно играть свою роль.

Новый американский президент вынужден был прогнуться под систему, иначе не сносить ему буйной головы. Под видом действий Трампа, Большой Брат начал обвинять Асада в использовании химоружия, фабриковать инцидент и начинать безрезультативное дистанционное расследование.

Вся соль заключается в том, чтобы показать миру нового лихача Трампа, который способен в любой момент воспользоваться своей «красной кнопкой».

Кстати, обратите внимание на американские «Томагавки», которые не в полном составе смогли долететь до цели и акцентировали несерьёзность данного мероприятия.

В общем, демонстрация воли Дональда, рассчитана не на Сирию, а на новый искусственный конфликт в Северной Корее, на границах которой, начались проводится военные учения аккурат в дни почитания Ким Ир Сена и новых ядерных испытаний. Всё было поставлено на то, чтобы показать миру, насколько Дональд «смелый парень», и воспользоваться новым образом эксцентричной непредсказуемости главы Капитолия, который якобы способен начать ядерную войну.

Для Штатов вообще нежелательна любая война в Корее. Если начнётся вторая корейская война, то это может начать ядерную перестрелку, которая повергнет весь мир в ужас и породит ненависть к США. В таком случае, Америка потеряет свой и без того сомнительный имидж.

На данный момент на повестке Вашингтона стоит идея дипломатического давления и уход от военного вмешательства. Все остаётся в рамках старой обамовской политики — добиться необходимого резонанса и при возможности сместить власть в КНДР.

Какими будут успехи у США, зависит только от России и Китая. И что бы себе ни думали в Штатах, корейский конфликт ещё сильнее объединит новых союзников, а этого в США никак не ожидали, и в этом их очень большая ошибка.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»