Известный военкор подтверждает гибель актера Пашинина в «АТО»

Известный военкор Анна Долгарева подтверждает, что бывший российский актер, который предпочел в 2014 году уехать на Украину, а летом 2017 года ушел добровольцем в «АТО», вероятно, погиб на Донбассе.

«Актера Пашинина, похоже, все-таки убили с третьего раза (мне тут подтвердили, пока неофициально)», — сообщает Долгарева.

Напомним, ранее о предполагаемой смерти украинского боевика сообщил Захар Прилепин.

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