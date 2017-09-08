Украина 

Известный военкор подтверждает гибель актера Пашинина в «АТО»

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Известный военкор подтверждает гибель актера Пашинина в «АТО» | Русская весна

Известный военкор Анна Долгарева подтверждает, что бывший российский актер, который предпочел в 2014 году уехать на Украину, а летом 2017 года ушел добровольцем в «АТО», вероятно, погиб на Донбассе.

«Актера Пашинина, похоже, все-таки убили с третьего раза (мне тут подтвердили, пока неофициально)», — сообщает Долгарева.

Напомним, ранее о предполагаемой смерти украинского боевика сообщил Захар Прилепин.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504870695

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