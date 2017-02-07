Известная журналистка Рябцева поучаствовала в шоу «Холостяк»

Скандалистка Леся Рябцева поучаствовала в новом сезоне известного шоу «Холостяк». После Батрутдинова и Воробьева свое счастье на личном фронте будет искать телезвезда «Интернов» Илья Глинников. Как сообщают СМИ, данное шоу уже было снято и сейчас его будут транслировать еженедельно в эфире телеканала ТНТ, с начала весны. Учащиеся нынешнего проекта, которые претендовали на руку, розу и сердце нового холостяка, уже отправились к себе домой, подписав документы о том, что информация касающаяся шоу останется конфиденциальной.

Но кое что все же было рассекречено в Сети. К примеру, вездесущие журналисты разузнали, что одной из этих «невест» является 25-летняя скандальная журналистка, экс-помощница главреда «Эхо Москвы» Рябцева, не один раз ссорившаяся со своими коллегами.

И хотя ее внешность далеко не топ-модельная, однако, по некоторым слухам, она составила конкуренцию большинству симпатичных невест. Соперниц у Леры очень много – 24. По не подтвержденной информации, Рубяцева смогла выйти в полуфинал.

Как передает «Комсомольская правда», Глинников не так давно был в Волгограде, родном городе журналистки. А по текущим правилам шоу, холостяк должен познакомится с родителями лишь тех участниц, что вышли хотя бы в полуфинал. Выходит, что Леся смогла как-то зацепить героя «Интернов».

Ранее была информация о том, что у Глинникова был роман с коллегой по киносериалу Тарасовой. В кругу приятелей актрису даже какое-то время звали невестой Ильи, при этом говорили о том, что пара планирует создать семью. Коллеги по фильму не раз разлучались, хотя затем снова воссоединялись. Но сейчас, очень вероятно, уже на совсем. А за Рябцевой же числится лишь один серьезный роман – с писателем Багировым.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8091-izvestnaya-zhurnalistka-ryabceva-pouchastvovala-v-shou-holostyak.html