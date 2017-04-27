Израильские ВВС нанесли удар по складу «Хезболлах» в окрестностях Дамаска

В ночь на сегодня, 27 апреля, ВВС Израиля нанесли удар по оружейному складу ливанской шиитской группировки «Хезболлах», расположенному в районе международного аэропорта в Дамаске. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в региональной разведке.

По сведениям телеканала Al Ayam, в результате налета в окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар. Со стороны сирийского командования никаких заявлений пока не последовало. Также не комментирует информацию израильская сторона.

Напомним, что накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не позволит Ирану и ливанскому движению «Хезболлах» концентрировать силы на Голанских высотах у северной границы Израиля. Он отметил, что «Израиль озабочен активностью Ирана в Сирии, особенно использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации „Хезболлах“ в Ливане».

Как сообщало EADaily, 22 февраля израильские ВВС атаковали размещенный у города Эль-Катиф лагерь шиитских бойцов из партии «Хезболлах», которые воюют на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты находились в небе над территорией соседнего Ливана.