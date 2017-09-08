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Израиль вступает в сирийскую войну — мнение (ФОТО)

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Израиль вступает в сирийскую войну — мнение (ФОТО) | Русская весна

Известный публицист Исраэль Шамир прокомментировал удар Израиля по сирийскому научно-исследовательскому центру.

Несколько дней назад я предсказывал на Радио Спутник, что Израиль напрямую вмешается в сирийскую войну — разбиты повстанцы, перемирие побеждает, значит, Израилю придется действовать самому, и понятно, на чьей стороне.

Многие комментаторы выразили недоверие. Количество отрицательных откликов превосходило положительные в разы. К сожалению, мой прогноз сбывается.

Сегодня впервые Израиль атаковал сирийский научно-исследовательский центр. Якобы это был завод по производству химического оружия, как будто Израиль имеет право бомбить сирийские объекты.

Израиль вступает в сирийскую войну | Русская весна

На фото — пылающий сирийский научно-исследовательский центр

 До сих пор Израиль бомбил только цели, связанные с Хезболлой и Ираном. Россия не вмешивалась, утверждая, что она защищает Дамаск только от террористов. Но сейчас перейден определенный рубеж — атакована сирийская правительственная цель.

По мнению израильских обозревателей, таким образом Израиль выражает свое недовольство русско-американским соглашением о перемирии в Сирии — которое было заключено вопреки израильской позиции.

Сейчас посмотрим, как отреагируют Россия и Иран. До сих пор они старались не замечать израильских выпадов. Удастся ли на этот раз? Трудно предсказать.

А на фоне — крупные маневры Израиля, подготовка к войне с Хезболлой. Но на этот раз Хезболлой не обойдется. Сирийская война переходит в новую, опасную фазу.

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Исраэль Шамир

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504815346

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