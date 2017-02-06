Израиль впервые с начала года подвергся ракетному обстрелу из Газы

В понедельник, 6 февраля, территория Израиля впервые за 2017 год подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По предварительным данным, ракета упала на открытой местности и не нанесла ущерба. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на атаку артиллерийским ударом в районе города Бейт-Лахия в Газе по посту боевиков палестинского движения ХАМАС, которое в Израиле признано террористической организацией. Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила факт ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает портал NEWSru Israel.

По данным палестинского агентства Safa, израильские военные в ответ на обстрел выпустили несколько артиллерийских снарядов по целям в районе Бейт-Лахии. Вместе с тем сайт ХАМАС «Палестинский информационный центр» сообщает, что израильские военные также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и подняли в воздух вертолеты. В результате обстрела со стороны Израиля никто не пострадал и не был причинен ущерб, говорится в сообщении ХАМАС.

Этот ракетный обстрел с территории сектора Газа стал первым в 2017 году и за последние три с половиной месяца, отмечает NEWSru Israel. Предыдущая попытка аналогичной атаки была зафиксирована 24 октября 2016 года. Тогда ВВС Израиля нанесли превентивные удары по огневым позициям ХАМАС. Всего в 2016 году было зафиксировано 12 ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. За любые обстрелы израильской территории из Газы израильская сторона возлагает ответственность на ХАМАС, поскольку именно это движение контролирует палестинский анклав с 2007 года.