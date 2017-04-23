Проишествия 

Израиль вновь атаковал позиции сирийских военных в районе Голанских высот

0 коментариев

В результате удара Армии обороны Израиля по лагерю сирийских правительственных войск в провинции Кунейтра погибли трое человек, ещё двое получили ранения. Об этом со ссылкой на данные базирующейся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека» передаёт агентство France-Presse.

Очередной удар израильской армии по позициям сирийских военных и союзных им проиранских формирований был нанесён сегодня утром по лагерю «Аль-Фавар» в районе Голанских высот. Остаётся неизвестным, была ли это воздушная атака или обстрел из дальнобойной артиллерии, отмечает AFP.

Ранее в пятницу, 21 апреля, ВС Израиля осуществили схожий удар по позициям сирийских правительственных сил в районе Голан. Как сообщило тогда государственное информагентство САР SANA, удар причинил «ощутимый ущерб». Однако сведений о потерях среди сирийских военных и бойцов проиранских формирований не поступило.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/izrail-vnov-atakoval-pozicii-siriyskih-voennyh-v-rayone-golanskih-vysot

Другие новости:

79bwpq_1465651446

Солистка группы Before You Exit Кристина Гримми скончалась от ранений

0
jjf4mz_1482650643

Самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море

0
9ziyks_1475337604

В Москве суд арестовал организаторов гей-притонов с несовершеннолетними

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *