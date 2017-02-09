Израиль нанес удар по позициям «сирийского режима» в провинции Кунейтра

8 февраля снаряд, выпущенный из танкового орудия, разорвался на севере подконтрольных Израилю Голанских высот, после чего израильские военные нанесли удары по сирийской территории. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что после обстрела израильской территории был атакован пост «сирийского режима», сообщает портал «Военный Обозреватель».

«После того как снаряд, выпущенный из танкового орудия со стороны Сирии, упал на севере Голанских высот, Армия обороны Израиля атаковала пост, принадлежащий сирийскому режиму. Зафиксировано попадание», — говорится в заявлении израильского военного ведомства.

В этот же день вертолет ВВС Израиля нанес удар по лагерю сирийской армии в селении Аль-Баас провинции Кунейтра. Лагерь расположен в непосредственной близости от израильской границы и вертолет обстрелял сирийцев из своего воздушного пространства.

По данным сирийских источников, израильский вертолет нанес удар по общежитию рабочих на территории военного городка. Первоначально сообщалось, что пострадавших нет, но впоследствии стало известно о нескольких раненых.