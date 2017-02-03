Из-за взрыва газа в пригороде Парижа пострадали пять человек

Как минимум пять человек пострадали из-за взрыва газовых баллонов в городке Нуази-ле-Гран к востоку от Парижа. Le Parisien сообщает, что один человек находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, в одной из торговых платок произошел самопроизвольный взрыв газового баллона, после чего взорвались еще несколько. В палатке пожарные обнаружили мужчину, который получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

Также сообщается, что после взрывов загорелось стоящее рядом жилое здание. Его сейчас тушат. Пожарные не исключают, что количество пострадавших может вырасти.