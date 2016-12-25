Из-за траура федеральные телеканалы отменили все развлекательные передачи
Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за авиакатастрофы, произошедшей в Сочи. Из-за траура отменены все развлекательные передачи на федеральных каналах.
В Москве отменили все увеселительные мероприятия, запланированные на 26 декабря.
Ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ «Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае». На всей территории страны приспускают Государственные флаги.
Трагедия произошла ранним утром 25 декабря в Сочи. Самолет потерпел крушение в нескольких километрах от берега. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — артисты ансамбля Александрова (в том числе главный военный дирижер России Валерий Халилов), известный врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также девять журналистов.
Самолет направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии, где артисты должны были поздравить российских военных с Новым годом.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/25/iz-za-traura-federalnye-telekanaly-otmenili-vse-razvlekatelnye-peredachi