Из-за траура федеральные телеканалы отменили все развлекательные передачи

Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за авиакатастрофы, произошедшей в Сочи. Из-за траура отменены все развлекательные передачи на федеральных каналах.

В Москве отменили все увеселительные мероприятия, запланированные на 26 декабря.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ «Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае». На всей территории страны приспускают Государственные флаги.

Трагедия произошла ранним утром 25 декабря в Сочи. Самолет потерпел крушение в нескольких километрах от берега. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — артисты ансамбля Александрова (в том числе главный военный дирижер России Валерий Халилов), известный врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также девять журналистов.

Самолет направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии, где артисты должны были поздравить российских военных с Новым годом.