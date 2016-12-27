Из-за трагедии с Ту-154 в Сочи отменили праздник Нового года

В связи с катастрофой самолета Ту-154, упавшего в Черное море 25 декабря, власти Сочи отменили общегородской праздник встречи Нового года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

«В связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой, администрация города Сочи отменила новогоднее мероприятие на площади Флага в ночь с 31 декабря на 1 января 2017 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало EADaily, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в море рано утром 25 декабря — через несколько минут после того, как вылетел из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с Новым годом российскую авиагруппу ВКС.