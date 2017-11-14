Из-за отсутствия тепла в Киеве начали бастовать морги

Сотрудники одного из киевских моргов устроили забастовку из-за отсутствия в здании отопления и горячей воды. Как передает ФАН, работники отказались выполнять свои обязанности до тех пор, пока им не организуют нормальные условия труда. В результате забастовки, в морге перестали производиться вскрытия и прекратилась выдача тел умерших.

Сотрудники учреждения жалуются, что условий для нормальной работы у них нет еще с лета. А наступление холодного времени года при отсутствии отопления сделало их работу невозможной. По словам руководства, эти обстоятельства привели к тому, что треть сотрудников уже заболела.

Для того, чтобы подать необходимое отопление нужно заменить участок теплового коллектора рядом со зданием морга. На что у городских властей не нашлось ни времени, ни денег.

Этот факт лишь дополняет картину того отчаянного положения, которое сложилось на Украине с наступлением нынешнего отопительного сезона. Как ранее сообщало EADaily, отопление отсутствует не только во многих жилых домах и учреждениях Киева, но даже и в здании самой Верховной рады.