Украина 

Из-за обострения обстановки на Житомирщину отправили нацгвардию Украины

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Из-за обострения обстановки на Житомирщину отправили нацгвардию Украины | Русская весна

В связи с обострением ситуации относительно незаконной добычи янтаря в город Олевск Житомирской области командированы военнослужащие Первой бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба нацгвардии Украины.

«Совместно с сотрудниками полиции гвардейцы будут нести службу для обеспечения публичной безопасности и порядка, предупреждения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря», — указано в сообщении.

Как сообщала «Русская Весна», в городе Олевск Житомирской области 16 января произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек.

Инцидент произошел около часа ночи на центральной площади города. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо — жители Олевского района и еще трое — львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи.

Участниками стрельбы стали люди, которые имеют отношение к незаконной добыче янтаря. По факту перестрелки в Олевске Житомирской области арестованы пятеро участников.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486495024

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