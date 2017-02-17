Из-за блокады Донбасса шахтеры идут в армии Республик, — украинская разведка

Подразделения Вооруженных сил ДНР и ЛНР пополняют местные жители, оставшиеся без работы из-за блокады железнодорожного сообщения между Донбассом и Украиной.

Об этом заявило Главное управление разведки министерства обороны Украины.

«Российское оккупационное командование, воспользовавшись режимом прекращения огня (с 9 февраля с. г.), увеличивает боеспособность соединений и частей 1 АК (армейского корпуса, — ред.) (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, оставшихся без рабочих мест вследствие прекращения поставок угля по железной дороге.

Особенно интенсивно агитационную кампанию по вербовке местного населения для прохождения военной службы по различным военным специальностям развернуто в городах Должанский, Ровеньки, Луганск, Алчевск и Кадиевка.

Отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи побуждает безработных вступать в российские террористические войска, что уже позволило существенно повысить уровень укомплектованности отдельных подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ», — говорится в сообщении украинской разведки.

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